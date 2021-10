Giornate Fai Autunno 2021, tutti i luoghi da visitare a Bologna e provincia

Tornano le giornate Fai d'autunno, evento nazionale con visite a contributo libero in 600 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d’Italia. Ecco quali i gioielli nostrani aperti per l'occasione

Tornano le giornate Fai d'autunno, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 per le visite a contributo libero in 600 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d’Italia.

Tra questi anche alcuni gioiellini nostrani. Ecco il programma delle visite a Bologna e provincia:

Villa Guastavillani

Visite sabato 16 e domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 18. Loc Bologna

Situata sul colle di Barbiano, in splendida posizione panoramica sulla città di Bologna, nasce come residenza di campagna del cardinale Filippo Guastavillani, nipote di papa Gregorio XIII (1502-1584), che affidò all'architetto bolognese Ottaviano Mascherino, allievo del Vignola, l'ampliamento della preesistente dimora del primo rinascimento. Per la sua costruzione e la realizzazione del parco il Mascherino realizzò grandi opere di sbancamento della collina e una strada appositamente aperta per raggiungerla con agio dalla città. Le molte sale sono decorate con affreschi a fregio continuo che rappresentano paesaggi e numerose scene e figure allegoriche, con un denso programma iconografico che alterna temi sacri e profani. Dal salone delle feste una scala segreta conduceva alla sottostante sala musiva aperta sul giardino segreto. La sala progettata da Tommaso Laureti si presenta come una grotta interamente incrostata da materiali naturali eterogenei - spugne, conchiglie, frammenti di coralli, ciottoli di fiume, concrezioni calcaree - che nella volta compongono preziosi motivi a grottesche e nelle pareti incorniciano figure policrome ad alto rilievo di santi eremiti. Un tempo la sala era anche ornata di statue e animata da brillanti giochi d'acqua, mentre ora resta solo una replica romana di “satiro” di Prassitele, trasformata all'occasione in Bacco. Dal 2001 la villa ospita la sede di Bologna Business School, un centro internazionale specializzato nella formazione manageriale post-laurea con un innovativo approccio interdisciplinare.

