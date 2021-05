Giornate FAI di Primavera a Sasso Marconi

Tornano il 15 e 16 maggio le Giornate FAI di Primavera, che prevedono l'apertura di luoghi d'arte, musei, monumenti, ville e residenze reali su tutto il territorio nazionale.

Quest'anno le Giornate FAI fanno tappa a Sasso Marconi, dove il FAI Appennino Bolognese ha programmato l'apertura in via straordinaria del Museo Marconi, che ospita riproduzioni funzionanti degli apparati marconiani e ha sede a Villa Griffone, dove Guglielmo Marconi effettuò i primi esperimenti di telegrafia senza fili. Il Museo sarà dunque aperto nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio, dalla mattina al tardo pomeriggio; per l'occasione, ad accogliere e guidare il pubblico lungo il percorso marconiano, ci saranno gli Apprendisti Ciceroni del FAI, giovani ragazze e ragazzi che, assieme al personale qualificato del Museo, racconteranno ai visitatori la vita e le opere dell'illustre scienziato.

Nelle due giornate le visite guidate iniziano alle 9:30 e proseguono fino alle 18, con turni di visita di un'ora. Prenotazione obbligatoria attraverso il portale FAI, al link https://fondoambiente.it/luoghi/museo-fondazione-guglielmo-marconi?gfp

Dopo il grande successo delle Giornate di Primavera dello scorso anno a Villa Aria di Marzabotto, l'auspicio è ripetere lo stesso risultato anche a Sasso Marconi, creando in futuro occasioni come queste anche in altri Comuni del territorio appenninico.

Con tutte le attenzioni del caso, confidiamo che questo evento possa rappresentare un primo segnale di normalità e di rilancio per il nostro Appennino, per la storia e la cultura che il FAI Appennino Bolognese si impegna a tutelare.