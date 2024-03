Giornate FAI di Primavera: le date e i luoghi del 2024

Il 23 e 24 marzo 2024 tornano a Bologna le Giornate FAI di Primavera: due giorni amati e attesissimi perché spalancano le porte (e i portoni) a palazzi storici, teatri e luoghi di pregio da visitare in città e nei suoi dintorni. I luoghi aperti sono accessibili senza prenotazione: si fa la fila e un'offerta al Fondo Ambiente Italiano. Quest'anno ci sono tante novità, sia dentro le mura che in tutta la Città Metropolitana.

Le bellezze della famiglia Lambertini (una delle più illustri di Bologna dal XII secolo) e della loro storia: da Palazzo Lambertini Taruffi alla Torre, ogni passo rivela tracce della ricca storia di questa città. C'è poi la visita esclusiva al Teatro Comunale di Bologna anche se adesso è chiuso perché in restauro. Sarà possibile anche visitare la torre di viale Aldo Moro attualmente sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Fuori città: da Imola a Crevalcore

A Imola, scegli di visitare la Chiesa di San Michele o di seguire il percorso commemorativo dedicato ad Ayrton Senna. Il il Monastero delle clarisse Santo Stefano, compreso tra le vie Cavour e via Fratelli Cairoli. Palazzo Bevilacqua a Crevalcore con i suoi affreschi e la sua architettura rinascimentale.

C'è poi l'opportunità di visitare l'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale a Ozzano dell'Emilia: dal fondo ex agricolo, al laboratorio di Genetica e fino al Museo Zoologico. E in Appennino, appuntamento a Medelana, la parte alta di Marzabotto, in piena montagna bolognese, per visitare “Casamento”, il borghetto del XVI secolo, dalle caratteristiche nascoste e affascinanti; oppure, ma anche Villa Aria a Marzabotto.