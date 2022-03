Giornate Fai Primavera 2022: ecco i luoghi speciali visitabili a Bologna | FOTO

Tornano le amatissime Giornate FAI di Primavera: appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo a Bologna, così come in tutta l'Emilia-Romagna (chiaramente la manifestazione è nazionale, ma ci concentriamo nel nostro territorio). A Bologna si apriranno le porte delle splendide sale del Palazzo Arcivescovile e di Palazzo Bonasoni e il pubblico verrà accompagnato in un percorso inedito attraverso il Parco della Montagnola e proprio qui si terrà uno speciale incontro, presso il Salone delle Feste di Palazzo Maccaferri, con l’architetto Mario Cucinella per parlare del suo progetto pensato per il parco. Una sorpresa dietro l'altra.

Palazzo Arcivescovile

(Via Altabella, 6)

Il Palazzo Arcivescovile di Bologna sorge nel cuore della città di Bologna alle spalle della Cattedrale di San Pietro, elevata al titolo di “Metropolitana” nel 1582 da Papa Gregorio XIII che conferì alla diocesi di Bologna la dignità arcivescovile. Il palazzo, così come la Cattedrale, rappresentano il risultato di una stratificazione artistica e architettonica di grande importanza nella storia di Bologna.

Il nucleo principale del Palazzo Arcivescovile, nella sua concezione attuale, fu costruito verso il 1577 per volontà del cardinale Gabriele Paleotti su progetto di Domenico Tibaldi anche se certamente le origini del nucleo originale del palazzo sono più antiche. Dimostrazione di ciò sono l'alto portico si crede voluto dal vescovo Enrico della Fratta (1213), a cui si sono poi aggiunte le quattro arcate verso via Sant'Alò, erette nel XVI secolo. Il cortile si deve a Domenico Tibaldi (1575) e fu restaurato dal cardinale Oppizzoni alla metà del XIX secolo. Il voltone d'ingresso è del 1772. Gli interventi ottocenteschi si devono alla guida progettuale di Vincenzo Leonardi, eseguiti a partire dal 1819 su commissione del cardinale Carlo Opizzoni. Le decorazioni interne iniziarono nel 1822 e terminarono nel 1828. Tra gli artisti coinvolti in questo grande cantiere vi furono Filippo Pedrini, Onofrio Zanotti, Gaetano Caponeri, Giovanni Battista Frulli, Pietro Fancelli, Flaminio Minozzi, Rodolfo Fantuzzi.

Il palazzo arcivescovile di Bologna è affacciato all'interno di una corte lungo il cui perimetro si raccoglie per intero il complesso dell'arcivescovado e si eleva l'abside della Cattedrale Metropolitana di Bologna. Una delle caratteristiche architettoniche di questo edificio è di avere, diversamente dalle residenze nobiliari cittadine, il fronte principale non prospettante la via pubblica ma un interno ove campeggia molto leggibile l'iscrizione “Dilige Decorem Domus Tuae”, ovvero al contempo la dignità e l'ordine appropriati alla residenza del vescovo, così come l'ha concepita il cardinale Gabriele Paleotti che alla fine del Cinquecento ha dato all'edificio la complessiva struttura che oggi possiamo ammirare. L'architettura del palazzo racchiude una stratificazione secolare che parte dal periodo medievale e porta al decoro ottocentesco e che rivela una peculiare capacità di far convivere l'assetto funzionale e organizzativo dell'edificio, accostando agli ambiti della residenza – dalla casa, ai servizi, all'orto – a quelli dedicati all'esercizio del governo e dell'amministrazione della Diocesi, come pure quelli connessi alle attività della Cattedrale Metropolitana di San Pietro.

Si tratta di una visita di particolare eccezionalità in quanto questi ambienti non sono solitamente accessibili al pubblico e riservati a funzioni peculiari della vita della Diocesi di Bologna. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di un luogo unico per storia e valore testimoniale. In particolare, la visita avrà ad oggetto il grande porticato del piano terra dal quale è possibile avere una prima visione del complesso e delle due torri che si trovano in adiacenza al palazzo (la Torre Azzoguidi o Altabella, h 61 m, e la Torre Prendiparte o Coronata, h 59,50 m). Si salirà poi al piano primo per visitare le sale della Segreteria e delle attività istituzionali Arcivescovili: sala trono, sala stemmi, segreteria Arcivescovo, ex Cappella, sala Cardinali e molte altre.

Sabato: 10:30 - 13:00 / 15:00 - 17:00

INGRESSO DEDICATO AGLI ISCRITTI FAI

Palazzo Bonasoni

(via Galliera 21)

Palazzo Bonasoni sorge nel pieno centro di Bologna, più precisamente in Via Galleria. Si tratta di una delle aree storicamente più importanti della città in quanto, fino alla creazione di via Indipendenza nel tardo Ottocento, la strada rappresentava il principale accesso al nucleo urbano per chi veniva da nord e per tale ragione su di essa le famiglie nobili e senatorie di Bologna hanno edificato nei secoli palazzi di particolare importanza e imponenza.

Palazzo Bonasoni sorge sulle case medioevali dei Caccianemici dell'Orso, ricordati dal toponimo dello stradello contiguo. Furono una famiglia importante: presero parte alla vita pubblica bolognese promuovendo nel 1256 il Liber Paradisus che affrancava i servi della gleba e passarono alla storia con Venedico che Dante Alighieri collocò nelle malebolge come ruffiano nel XVIII canto dell'Inferno per avere offerto la sorella al marchese di Ferrara Obizzo d'Este, come tramandava una “sconcia novella” (“I' fui colui che la Ghisolabella condussi a far la voglia del marchese”). Nel 1454 gli Scardovi, i nuovi proprietari, chiusero il colonnato ed eressero il muro che si vede tuttora, addossato alla torre del ‘200. A fine secolo completarono poi la facciata su via Galliera con il portico con capitelli all'antica simili a quelli del Baraccano, decorati con putti e motivi ornamentali ispirati ai disegni che Amico Aspertini, il celebre pittore bolognese, aveva eseguito a Roma. A metà ‘500 l'edificio fu acquistato dai Bonasoni, originari di San Giovanni in Persiceto e di Castel d'Argile, ma con un ramo anche a Carpi. Cittadini bolognesi dal 1472, si erano distinti con Giovanni d'Antonio, docente di diritto canonico all'università, e con Galeazzo, conte palatino dal 1544 per nomina di Carlo V d'Asburgo. Con il nobiluomo il “palazzo ornato” visse una nuova stagione: alla metà del secolo lo ristrutturò Antonio Morandi detto il Terribilia, come fa pensare l'affinità tra la facciata sulla via principale e quelle dell'Archiginnasio e di palazzo Orsi mentre Pellegrino Tibaldi (o Giovanni Francesco Bezzi detto il Nosadella) dipinse nel salone principale un fregio ispirato alle vicende della Guerra di Troia raccontate nel secondo libro dell'Eneide di Virgilio. Oggi l'affresco non si vede più ma restano a testimoniare il gusto artistico di casa Bonasoni il fregio, purtroppo scialbato, di una loggia passante in origine aperta, e le decorazioni in arenaria dei due portali monumentali che si aprono all'ingresso e al piano nobile: chimere e figure alchemiche che si fronteggiano sulle cimase. Nei secoli successivi furono frequenti i passaggi di proprietà dell'edificio: nella seconda metà del ‘600 i marchesi Ranuzzi che erano subentrati ai Tanari dopo il 1615, e ancora i Volta (1704). Nel 1804 il bene passa alla famiglia Scarani e dopo ancora ad essi subentrarono nella proprietà del palazzo gli Zucchini, i Bevilacqua, nel 1931 la famiglia Zerbini, poi i Pellegrini Quarantotti e infine i Gamberini che curarono il restauro dell'edificio. Oggi il Palazzo ospita, quale sede istituzionale, il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna

Palazzo Bonasoni rappresenta un esempio significativo dell'edilizia signorile bolognese del '500, e tramanda il ricordo di importanti pagine di storia. Cresciuto su preesistenze trecentesche come molti palazzi signorili bolognesi, edificati su costruzioni più antiche e quasi sempre dotati di portico, il complesso si affaccia su via Galliera con il prospetto principale, che emerge con il proprio decoro tra le facciate dei palazzi di via Galliera. Al periodo di proprietà della famiglia Bonasoni (1556) si debbono gli interventi architettonici più rilevanti che rendono l'edificio un importante esempio del ‘500 bolognese. Infatti, proprio sotto il periodo di proprietà della famiglia Bonasoni vi è l'intervento di Antonio Morandi detto il Terribilia, protagonista dell'edilizia nobiliare bolognese dell'epoca. Giustifica questa attribuzione il confronto con i particolari decorativi di altri edifici realizzati da questo architetto. Ad esempio, gli stipiti del portale d'ingresso, e degli archi all'interno del palazzo, sono decorati con le “losanghe”, motivi molto diffusi a Bologna dove li aveva introdotti a inizio ‘500 il Formigine, celebre architetto (al secolo Andrea Marchesi) e utilizzati dal Morandi nei portali dell'Archiginnasio e in palazzo Orsi.

Come già ricordato il palazzo ospita attualmente il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna ed è dunque adibito alle attività istituzionali dell'Ente e non aperto al pubblico se non in relazione a dette attività. La visita durante le Giornate FAI di Primavera consentirà dunque di riscoprire questo gioiello del '500 bolognese attraverso una contestualizzazione storica dell'area urbana di Via Galliera, in cui il bene si inserisce, per poi approfondire la scoperta dell'edificio con il Cortile principale del Palazzo e gli spazi di rappresentanza del piano nobile.

Sabato: 10:00 - 18:00

Domenica: 10:00 - 18:00

Parco della Montagnola

(Ingresso da Porta Galliera)

L'apertura coinvolge due beni molto noti ai bolognesi ma di cui forse non si conosce e apprezza a sufficienza il valore storico e culturale. Il Parco della Montagnola è il più antico giardino cittadino, ed è situato a nord del centro storico della città, adiacente le mura dell'ultima cerchia e sorge sui ruderi del palazzo costruito da Bertrando del Poggetto per ospitare il papa e la sua corte, successivamente distrutto. Il parco è accessibile da due punti differenti, ovvero il lato monumentale del Pincio di Bologna, realizzato nel 1896 su progetto di Tito Azzolini e Attilio Muggia, alla cui base si trova una fontana scolpita da Diego Sarti e Pietro Veronesi e dall'altro lato, l'ingresso è posto su via Irnerio, di fronte a piazza 8 agosto, ai lati del monumento al Popolano. Tra Via Indipendenza, la Scalinata del Pincio e il Parco della Montagnola si incastona il magnifico Palazzo Maccaferri, oggi sede di un prestigioso hotel e che ancora preserva spazi ottocenteschi riccamente decorati.

A partire dal 1662 l'area, sopraelevata rispetto a quelle circostanti perché dal medioevo deputata all'accumulo di macerie e rifiuti, venne destinata a uso pubblico: in parte occupata da orti e colture di gelso, per il resto era dotata di ampi viali e di un piazzale centrale a disposizione dei visitatori. Il disegno attuale risale ai primi anni dell'800, quando per espressa volontà di Napoleone venne ripensato da G. B. Martinetti secondo geometrie ispirate ai giardini alla francese. Nel giardino della Montagnola vennero solennemente tumulate su ordine diretto di Napoleone le salme di Luigi Zamboni e di Giovanni Battista De Rolandis, che nel 1794 guidarono a Bologna un tentativo di rivolta durante il quale vennero utilizzate delle coccarde italiane tricolore; nel 1799, con l'arrivo degli austriaci, le salme vennero disperse. Palazzo Maccaferri, fu progettato alla fine dell'Ottocento da Attilio Muggia (riconosciuto come uno dei più originali architetti e ingegneri italiani) per volere dell'Ingegner Giuseppe Maccaferri che ne seguì lavori e sviluppo. La prima pietra fu posata il 6 aprile 1896 e la costruzione durò appena un anno. Una struttura che rispetta il territorio in cui si sviluppa, sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista socio-culturale, in quanto vennero previste, oltre alle residenze private, anche delle funzioni pubbliche, un ristorante ed un café-chantant. Negli anni '50, all'indomani della fine del Secondo Conflitto Mondiale, Palazzo Maccaferri fu venduto e divenne sede compartimentale di una società elettrica, fino al 2007. In quell'anno apre I Portici Hotel Bologna, dopo un accurato e sapiente restauro che ha riportato alla luce agli oltre 1.500 mq di pitture Liberty nei saloni e sui soffitti dei cinque piani dell'edificio.

Sotto il profilo architettonico il parco presenta numerosi punti di interesse. Certamente di rilievo è la grande scalinata monumentale del 1896 che guarda verso la vecchia porta e i ruderi dell'antica fortezza di Galliera. Più tardi al centro del giardino venne sistemata la vasca circolare, impreziosita da gruppi scultorei di Diego Sarti, che era stata creata per i Giardini Margherita al tempo dell'Esposizione Emiliana (1888). Fra gli alberi del giardino, che ha una superficie di 6 ettari, risaltano le grandi chiome di alcuni platani monumentali, il cui impianto è di epoca napoleonica. Palazzo Maccaferri fu progettato nella filosofia di sintesi di tecnologia ed estetica, in concomitanza con l'inaugurazione della nuova Stazione Ferroviaria e la realizzazione della nuova Via Indipendenza, aperta nel 1888 come principale asse di collegamento tra Piazza Maggiore e la stazione stessa.

Il percorso nel Parco della Montagnola porterà i visitatori a riscoprire un luogo apparentemente noto del centro cittadino facendone apprezzare le peculiarità e la grande valenza storica. Tra i viali e gli alberi del parco si nascondono infatti storie e racconti che parlano di secoli di vita bolognese. Si parlerà anche del Parco della Montagnola come luogo vivo e attuale della vita civile con i grandi progetti di ammodernamento che l'Amministrazione comunale di Bologna ha da poco annunciato. A coronamento del percorso i visitatori saranno poi accompagnati alla scoperta del Salone delle Feste di Palazzo Maccaferri, uno splendido esempio di liberty con un interessante apparato decorativo e vedute di sicuro fascino.

Domenica: 10:00 - 18:00

Note: turni di visita ogni 30 minuti, gruppi di massimo 15 persone

Quadreria dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi

(via Marsala, 7)

La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili è il nuovo museo di dipinti di scuola bolognese dal Cinquecento al Settecento, appartenenti al patrimonio delle Opere Pie, aperto nel pieno centro di Bologna e in particolare in Via Marsala, 7. L'imponente facciata dell'edificio – oggetto di numerosi interventi architettonici nei secoli – è dominata da un imponente ingresse che porta i visitatori nel nobile cortile quattrocentesco impreziosito da colonne con capitelli in arenaria grigia.

Il Palazzo, antica dimora del conte Francesco Rossi Poggi Marsili, fu donata alla sua morte nel 1715 all' Opera Pia dei Poveri Vergognosi, istituzione caritatevole bolognese confluita in tempi recenti in ASP, azienda pubblica di servizi alla persona.

La storia dell'ASP si intreccia con quella di Bologna, la collezione difatti raccoglie opere tutte donate da nobili famiglie bolognesi ed è proprio questo il filo conduttore che anima l'esposizione della Quadreria. Il nuovo allestimento, inaugurato il 24 novembre del 2016, raccoglie una selezione di 50 dipinti antichi dal Cinquecento al Settecento, appartenenti al vasto patrimonio delle Opere Pie, riunite dal 2014 in ASP Città di Bologna, azienda pubblica di servizi alla persona. La collezione rappresenta un unicum nella città di Bologna in quanto le opere, per la maggior parte dipinti della Scuola Bolognese, sono state donate nei secoli da benefattori la cui storia si intreccia con quella dell'Opera Pia dei Poveri Vergognosi, istituzione caritatevole che nasce nel 1495 come “Compagnia de' Vergognosi” per prestare soccorso a “Gentilhuomini, Cittadini, Mercanti et anco Artefici buoni nati nella città di Bologna, o ch' almeno in quella siano habitati … quali siano decaduti et venuti in povertà et miseria”. La collezione cresciuta in maniera casuale a seconda della benevolenza dei nobili donatori raccoglie tra gli altri opere di Guercino, Giuseppe Maria Crespi, Ludovico Carracci, Elisabetta Sirani, il Mastelletta, Prospero e Lavinia Fontana.

In occasione di queste Giornate FAI di Primavera verrà proposto un percorso innovativo che porterà i visitatori in una dimensione differente dal più tradizionale approccio ad una collezione museale. Si tratterà infatti di un vero e proprio momento teatrale itinerante alla scoperta della Quadreria dell'Opera Pia: "Il potere (d)e(l)l'Arte". Lo spettacolo è a cura di Rossana Cappucci e Umberto Fiorelli con gli studenti del Liceo Laura Bassi di Bologna Corso Documentaristico Cinematografico.

Sede storica Cassa di Risparmio di Bologna

Venerdì: 16:30 - 17:30

Note: Due turni di visita: alle 16.30 e alle 17.30.

Sede Storica della Cassa di Risparmio di Bologna

(Via Farini, 11)

Il palazzo è la sede storica della Cassa di Risparmio di Bologna e fu completata nel 1876 su progetto dell'architetto Giuseppe Mengoni, uno dei massimi esponenti dell'architettura italiana della seconda metà dell'Ottocento, nel complessivo intervento di riqualificazione di tutta l'area circostante e di Via Carlo Farini, nel centro di Bologna. La costruzione della residenza della Cassa di Risparmio rappresenta infatti un momento importante di un rinnovamento del tessuto urbano cittadino caratterizzato dalla volontà di dare risposta alle mutate esigenze della società risorgimentale e alla necessità di nuovi spazi "di pubblica utilità". Sono questi gli anni in cui Bologna vede grandi trasformazioni, che toccano la zona di Via Farini, così come la futura via dell'Indipendenza e anche via Saragozza, incidendo profondamente sull'impronta urbanistica attuale della città.

Il progetto di Giuseppe Mengoni (1829-1877) è veramente grandioso per l'epoca e comporta il coinvolgimento di numerosissime maestranze specializzate per la realizzazione del complesso decorativo dell'edificio, non solo sotto il profilo architettonico ma anche scultoreo e ornamentale. Tra le tante ditte di eccellenza dell'epoca coinvolte basti ricordare i marmisti Davide Venturi & figlio o il maestro del ferro battuto Sante Migazzi o ancora gli scultori Arturo Colombarini e Giuseppe Pacchioni. Si tratta di un edificio sontuoso dal costo enorme per l'epoca (due milioni di lire) con l'uso abbondante di marmi policromi e moderne strutture in ferro. L'idea di una nuova residenza si era manifestata tra gli amministratori della Cassa già alla fine degli anni Quaranta, ma solo nel 1866 l'Assemblea approvò l'acquisto delle case poste all'angolo fra la via Castiglione e la strada allora denominata Ponte di Ferro. La posa della prima pietra è avvenuta il 12 agosto 1868 e l'inaugurazione avviene alla presenza del principe Umberto di Savoia è inaugurato il nucleo principale del nuovo palazzo della Cassa di Risparmio, nello spirito di grandiosità fortemente voluto dall'allora presidente della Cassa di Risparmio, il marchese Carlo Bevilacqua. L'avvio della costruzione di questo edificio segna un complessivo ripensamento di tutta la zona. Tale disegno di ridefinizione dell'area viene poi proseguito successivamente, nel 1893, con l'aperta di un'altra piazza, ornata da alberi e aiuole, dedicata a Marco Minghetti che, con piazza Cavour, diede alla zona la caratteristica di città-giardino, concezione di stampo romantico tipicamente ottocentesca. A ridosso del giardino Minghetti, in piazza del Francia, fra il 1905 e il 1911, sorse anche il nuovo palazzo delle Poste.

In questo contesto la scelta del Mengoni rappresentava la volontà di realizzare una nuova architettura, legata a un contesto culturale eclettico, internazionale, che andava diffondendosi grazie alle esposizioni. La Cassa di Risparmio viene progettata proprio sull'esempio delle scuole architettoniche d'avanguardia presenti quell'anno all'Esposizione di Parigi. L'obiettivo non era adattarsi al contesto urbanistico, ma piuttosto mutarlo, con un'opera monumentale estranea al luogo, in linea con una visione propria delle grandi capitali europee.

Il palazzo della Cassa di Risparmio di Bologna ospita ancora oggi una banca ed ha dunque mantenuto - per alcuni aspetti - l'originale funzione sebbene non rappresenti più un fulcro istituzionale delle vita civile cittadina come accadeva nei periodi immediatamente successivi alla sua costruzione. Il bene è solitamente aperto al pubblico per le sole finalità legate all'attività della banca che vi ha sede e non sono in ogni caso generalmente accessibili gli spazi di rappresentanza posti al primo piano dell'edificio. Per tale ragione la visita - partendo da un inquadramento storico del palazzo - porterà i visitatori alla scoperta degli spazi più importante della sede Cassa di Risparmio: il portico presente sulla facciata esterna, con i grandi lampadari in metallo, lo scalone monumentale decorato con ornamenti in marmo degli artisti Marzocchi, Vespignani e Galassi, e ancora - al primo piano - il grande loggiato e la Sala delle Assemblee, chiamata Sala dei Cento, ove sono incisi i nomi dei grandi soci della Cassa e dei personaggi illustri legali alla sua storia e che presenta un apparato decorativo ad opera di Luigi Samoggia.

Sabato: 10:00 - 17:30

Domenica: 10:00 - 17:30

Fuori porta: Imola, Ozzano dell'Emilia, Sala Bolognese, Pieve di Cento e Sasso Marconi.

Imola: la bellezza della piazza e Palazzo Sersanti

Il rinascimentale Palazzo Sersanti è collocato sul lato a levante della grande piazza della città di Imola, una delle più belle della Romagna. Alla fine del Settecento la proprietà fu acquisita dalla famiglia Sersanti a cui si deve il nome; attualmente è sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e ospita, oltre a diverse opere d'arte e importanti fondi archivistici, la Raccolta d'Arte Margotti. Al piano nobile vi sono gli ambienti in cui trovava sede l'ex Circolo Cittadino Sersanti.

Palazzo Sersanti a Imola fu costruito da Girolamo Riario tra il 1480 e il 1484. come propria dimora. L'elegante facciata in cotto è scandita da quattordici archi a tutto sesto con alte colonne in arenaria. Le finestre del piano nobile, gli archi del portico e il cornicione sono decorati con splendidi motivi in cotto. Alla fine del Settecento la proprietà fu acquisita dalla famiglia Sersanti. Attualmente il palazzo è proprietà nonchè sede prestigiosa della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

ORARI

Sabato: 10:00 - 18:00

Domenica: 10:00 - 18:00

Ozzano: Val dei Fiori e Villa Angelica

Val dei Fiori: la flower farm Val dei Fiori è ubicata nel fondo sito in via Pedagna, lungo il corso del torrente Quaderna, ai confini con Mezzolara. Situato in un contesto pianeggiante, il fondo si estende per un ettaro e beneficia a ovest della protezione dell'argine fluviale, a est e a nord di campi coltivati a seminativo, a sud della vista delle colline bolognesi. Poco prima del suo ingresso, lungo l'argine, sorge ancora l'antico Oratorio di Sant'Anna, risalente al 1654. La Val dei Fiori nasce in una realtà agricola preesistente, di maggior estensione, denominata Val Bacchetti, per coltivare fiori a km 0, non trattati, non condizionati, fiori "dimenticati", di difficile produzione o reperibilità.

L'area era vocata alla creazione di materiali laterizi da costruzione, che ancora oggi in parte si riconoscono nelle costruzioni del territorio, e probabilmente ha dato origine al toponimo ‘la fornace' attribuito ad uno dei nuclei abitativi presenti in azienda. Numerose attività hanno interessato nel tempo l'appezzamento ora destinato alla coltivazione dei fiori in piena aria, delle quali si colgono ancora numerose tracce all'interno dell'edificio rurale di pertinenza: produzione della canapa, allevamento bovino, coltivazione a risaia, allevamento intensivo di pesci ornamentali, coltivazione a seminativo.

L'appezzamento ha forma trapezoidale, è suddiviso in parcelle destinate alla coltivazione disposte con orientamento est-ovest, ortogonali alle cavedagne interne inerbite. Questo progetto nasce nel contesto del movimento Slow Flower, che si fonda su principi ecosostenibili, dando valore alla naturalezza e alla spontaneità. Inoltre, al coltivare fiori di stagione, si unisce il desiderio di dare dignità anche ai frutti antichi e a tutto ciò che cresce nel territorio, lungo le sponde del torrente Quaderna, dalla collina alla pianura. Nella scelta produttiva la Val dei Fiori fa tesoro della memoria contadina della tradizione locale recuperando specie e varietà meno presenti sul mercato, così da enfatizzare la loro spontanea bellezza, invitando le persone a riconsiderarne il valore. I suoi fiori raccontano l'alternanza delle stagioni nel rispetto del naturale ciclo delle differenti colture, senza alcuna forzatura o condizionamento. La lavorazione del terreno, il contenimento delle infestanti, la semina, la coltivazione e la raccolta sono svolte in regime biologico, senza uso di fitofarmaci e diserbanti. L'attività floricola si basa su differenti tipologie di specie: bulbose, da semina diretta in campo, da semina in semenzaio e successivo trapianto, arbustive da fronda verde, per un totale annuo di almeno 300 specie botaniche. Oltre ai fiori freschi recisi, parte del prodotto viene seccato e venduto come tale. In questo antico Podere il lavoro è svolto anche con la collaborazione fondamentale di cooperative sociali del territorio che si occupano di giardinaggio e agricoltura biologica, occupando persone in condizioni di disabilità o di svantaggio, per la spiccata valenza riabilitativa e formativa di tali settori.

Durante le Giornate FAI conosceremo più da vicino questo progetto che vede nella condivisione, nella divulgazione e nell'apprezzamento delle piante e dei fiori meno conosciuti il suo principale scopo, approfondendo gli aspetti botanici e colturali dell'attività floricola. Immersi nella campagna bolognese, accompagnati da agronomi paesaggisti, scopriremo una piccola chicca e rinfrancheremo spirito e corpo.

Villa Angelica.

Villa Majara, meglio conosciuta come Villa Angelica, è stata realizzata per Giuseppe e Luigi Majara, tra il 1843 e il 1844 e presenta lo schema planimetrico a loggia passante tipico della tradizione che caratterizzava le ville della campagna bolognese, centri della vita rurale e punti di riferimento nel territorio. Questa villa dallo stile neoclassico è imponente, di sobria eleganza, è articolata su tre livelli, con un timpano con orologio al centro e soprastante campanile a vela. Nel periodo di riferimento riappaiono le ornamentazioni «alla pompeiana» e i temi derivanti dal repertorio archeologico nelle sale di rappresentanza. Villa Angelica non fa eccezione, i soffitti delle sale interne sono affrescati a grottesche con motivi floreali, figure femminili e allegorie delle quattro stagioni. La loggia passante permette di spaziare con lo sguardo sul parco e sul giardino della villa, luogo in cui trascorrere momenti rigeneranti. Un vero e proprio cannocchiale prospettico accompagna infatti il visitatore lungo il viale d'accesso, circondato da prati all'inglese, attraversa la villa e culmina nel parco retrostante, organizzato come un boschetto naturale con uno stagno al centro. Della natura bolognese oggi rimane un assaggio, il parco e il suo stagno richiamano quello che doveva essere l'ambiente più diffuso nella nostra pianura, prima delle grandi opere di bonifica. Proprio questo ha permesso l'evoluzione e la selezione di piante che sono state alcune delle protagoniste della storia dell'erboristeria locale. In prossimità del bosco sorge la grande serra, in vetro e acciaio, in cui un tempo erano coltivate e studiate le piante officinali.

La Villa appartiene dal 1980 alla famiglia Gualandi, che si è occupata del restauro, riportando il complesso all'antico splendore e insediandovi un noto istituto erboristico. L'armonia e la naturalezza dell'ambiente circostante sono diventati filosofia stessa dell'istituto, l'antica e complessa scienza delle piante officinali si incontra in questo luogo con l'innovazione e la ricerca scientifica. L'erboristeria, l'arte del raccogliere, conservare e impiegare erbe e piante medicinali o aromatiche, spontanee e coltivate, affonda le proprie radici nell'antichità. Le piante sono sempre state utilizzate per curare persone ed animali, grazie alle loro proprietà.

Sembra che le civiltà mesopotamiche utilizzassero comunemente diversi tipi di erbe medicinali, come confermato dal loro ritrovamento all'interno delle tombe. Testimonianze antiche si rinvengono anche in Egitto, dove l'importante papiro Ebers, risalente a circa 1550 anni prima della nascita di Cristo, riporta formule magiche, rimedi naturali e prescrizioni mediche, e in Grecia, culla dei medici che gettarono le basi vere e proprie della moderna medicina, grazie anche ai frequenti scambi con gli altri popoli del Mediterraneo. Pietra miliare nella storia dell'erboristeria è la scuola di Ippocrate, che utilizzava oltre quattrocento preparati per la cura dei propri pazienti, moltissimi di origine vegetale. E' Ippocrate che ha iniziato a catalogare le piante in base al loro uso, interno o esterno e, a seconda dei dosaggi, a coniare i termini di «droga» o «veleno». Ogni pianta infatti può essere funzionale o velenosa. Nella pratica medica della Roma antica, un riconoscimento doveroso va a Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), naturalista il cui capolavoro fu la Naturalis Historia, il testo di riferimento in materia di conoscenze scientifiche e tecniche, e al medico Galeno (I secolo d.C.), dal cui nome deriva la galenica, l'arte del farmacista di preparare i farmaci. In Europa le preziose conoscenze del mondo arabo, greco e romano riguardanti la medicina naturale e l'erboristeria venivano tramandate e diffuse dall'opera degli amanuensi. Spesso, inoltre, i monasteri avevano il proprio orto nel quale si coltivavano queste importanti risorse medicamentose. Accanto a queste conoscenze religiose c'era l'uso delle erbe da parte della gente comune, che le impiegava nella vita di tutti i giorni. Le cure si basavano sulle caratteristiche che le piante avevano in comune con ciò che si riteneva fossero in grado di curare. Per esempio la piantaggine (Plantago major e lanceolata) poteva curare le ferite, anche profonde, perché è una pianta estremamente tenace che resiste al pascolo e al calpestio. Oggi conosciamo meglio il mondo vegetale, grazie alla ricerca scientifica, e sappiamo che effettivamente la piantaggine possiede un alto contenuto di tannini nelle foglie, che aiutano la cicatrizzazione delle ferite. E' con i primi rudimenti della chimica che s'iniziano a penetrare i segreti della costituzione delle piante estraendo ed isolando, anche se non totalmente puri, alcuni principi attivi: un esempio ne è la salicina, dalla corteccia del salice, dalla quale lo stesso Ippocrate, estraendone la linfa, ne aveva individuato le proprietà febbrifughe ed antidolorifiche. I principi attivi contenuti nelle piante sono spesso la base dei farmaci di moderna concezione. Nel 1989, è stato coniato un termine ad hoc, Nutraceutica, intendendo cioè la scienza che studia le composizioni degli alimenti e i principi attivi in esso contenuti utilizzando un approccio tipicamente farmaceutico. La sostanza attiva è studiata proprio come fosse un attivo farmaceutico, ne è identificato il meccanismo d'azione, il dosaggio attivo, la biodisponibilità, la tossicità…Sì perché molte piante utili hanno delle sosia, che sono in realtà velenose. Le piante sono mutabili nel tempo e nelle caratteristiche, ed è facile confonderle. Oggi, nonostante l'avvento della moderna medicina e farmacologia, l'erboristeria rappresenta, più che mai, un'importante risorsa.

Durante le Giornate FAI sarà eccezionalmente possibile visitare questo prestigioso edificio, che intorno al 1877 risultava di proprietà del ministro Marco Minghetti, le sue sale interne affrescate e il giardino. Ma sarà possibile anche conoscere l'affascinante storia dell'erboristeria, le erbe e le loro proprietà benefiche e i loro veleni! Unendo conoscenze erboristiche e innovazione scientifica si possono oggi ottenere prodotti naturali in totale sicurezza... visite guidate ed eventi speciali con storici ed erboristi, vi sveleranno tante curiosità che sapranno stupirvi.

Sabato: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Domenica: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Sala Bolognese: Basilica Romanica

La Basilica Romanica intitolata a Santa Maria Annunziata e San Biagio, sorge a margine dell'abitato di Sala Bolognese, comune sparso a vocazione sopratutto agricola di 8471 abitanti nell'area metropolitana di Bologna che fa parte dell'Unione delle Terre d'Acqua. Si colloca nella pianura tra i corsi del torrente Samoggia e del Fiume Reno, tra due zone di diverso livello di copertura alluvionale, un territorio per secoli paludoso e caratterizzato da inondazioni continue che hanno condizionato la vita delle popolazioni, ma anche la storia e i monumenti come la Basilica romanica. Presenta una delle principiali opere di bonifica e di sistemazione idraulica della pianura bolognese. Il territorio è ricco di percorsi ciclabili da percorrere tra le sponde e gli argini dei fiumi, tra cui la Ciclovia del Sole inserita nell' itinerario EuroVelo 7 cha da Capo Nord attraversa l'Europa fino a Malta.

Sala fu una delle prime terre del bolognese ad essere evangelizzate da San Faustiano, secondo Vescovo di Bologna, dopo la persecuzione di Diocleziano (312 d.C.). In questo territorio furono costruite cappelle di culto e nel VII secolo esisteva una Pieve con un fonte battesimale. Nel X secolo i signori di Sala raggiunsero notorietà nella lotta di investitura tra il papa e l'Imperatore. Essendo vassalli dell'Abbazia di Nonantola si schierarono con l'Imperatore ma, dopo la scomunica del papa e la storica umiliazione a Canossa, i signori di Sala passarono dalla parte di quest'ultimo. A questo evento Matilde di Canossa diede un grande contributo e fu molto riconoscente verso i perdenti che, nel 1096, provvidero a ricostruire una chiesa in stile romanico. Nel 1500 nella gestione della PIeve subentrarono i Canonici Renani che fecero dei restauri e aggiunsero l'affresco con l'Annunciazione sopra l'arco dell'abside maggiore. Ma nel 1700, sulla spinta del rinnovamento barocco, la basilica romanica venne addirittura ricoperta da una nuova struttura realizzata in questo stile. Nei secoli successivi l'edificio, anche a causa delle frequenti inondazioni dei fiumi Reno e Samoggia, subi varie manomissioni e abbandono. Nel 1920 don Gaetano Botti, nominato parroco, la trovò in condizioni di gravissimo degrado e se ne prese cura con grande passione e impegno, nonostante le enormi difficoltà economiche. La chiesa fu liberata dagli animali, dalla terra che ricopriva la cripta, dalle sovrastrutture barocche e per realizzare il restauro chiamo' un giovane architetto di Bologna, Giuseppe Rivani (Bologna 1894-1967),pittore e restauratore. Le parti dell'antica chiesa demolite vennero riedificate e ridecorate sulla base dei numerosi frammenti rinvenuti. Gli scavi portarono alla luce elementi di un edificio sacro ancora più antico: la lastra in travertino che compone l'altare maggiore sotto la quale è scolpita una testa di divinità pagana, Giove Ammone, sulla quale, a sua volta, è scolpita una croce a testimoniare il passaggio al cristianesimo. La Basilica, ritornata alla antica bellezza, nei decenni successivi ha subito altri danneggiamenti: nel 1945 per i colpi di cannone tedeschi; nel 1966 per la grave alluvione che la allagò completamente con conseguenze importanti alle murature ed all'impianto elettrico; nel 2012 il terremoto che ha colpito l'Emilia ha determinato danni per i quali l'edificio è stato sottoposto a lunghi ed importanti lavori di consolidamento che si sono conclusi nel 2021 con la realizzazione anche di un nuovo sagrato.

La Basilica Romanica di Sala Bolognese fu costruita nel 1096 su di una chiesa paleocristiana del IV secolo, edificata a sua volta sui resti di un tempio pagano. Era una Pieve, ossia il luogo dove avveniva il battesimo per immersione in una vasca in marmo rosso di Verona, ancora presente all'interno. Lo stile architettonico è romanico con una facciata a capanna caratterizzata da una bifora con capitello cubico, impreziosito da intagli di derivazione bizantina. Sulla facciata sono presenti due lapidi, una che ricorda l'anno di costruzione,1096, e l' altra l'anno di ripristino, 1920. L'attuale aspetto è il risultato del restauro del 1920 in cui si è riportato alla luce l'impianto medievale caratterizzato dall'alta cripta e da numerosi segni artistici. La facciata esterna in mattoni lascia intravedere l'impianto basilicale a tre navate con absidi, in mattoni anche all'interno,con inserti decorativi e capitelli in selenite. L'interno della Basilica presenta il presbiterio, dove si trova l'altare maggiore, raggiungibile attraverso un'ampia scala centrale e due scalette laterali. La mensa dell'altare è costituita da una lastra di marmo dove è scolpita una testa di divinità pagana con corna di ariete ( Giove Ammone) sulla quale, scalpellando l'effigie, fu ricavata una croce per renderla un altare cristiano. Sopra l'arco della conca dell'abside, si ammira un affresco raffigurante l'Annunciazione, attribuibile al XVI secolo. Le navate sono divise da arcate a tutto sesto su colonne quadrilobate con capitelli in selenite, mentre gli alzati sono in mattoni a vista e la copertura della nave è a capriate lignee alla lombarda. La cripta della Basilica è sottostante il presbiterio e fu in gran parte ripristinata durante i restauri del 1920, mantenendo le colonne e le paraste così come erano nella collocazione originaria; è provvista di tre altari e sul soffitto sono presenti tracce di affreschi.

La apertura del FAI racconterà la storia delle numerose vite e rinascite della Basilica di Santa Maria Annunziata e San Biagio di Sala Bolognese, lungo più di duemila anni durante i quali la chiesa è stata luogo di culto ma anche al centro di grandi eventi della storia. In essa sono presenti le tracce di un altare pagano; i segni della nascita del cristianesimo per opera di San Faustiano nel IV secolo; la PIeve con il fonte battesimale; la costruzione in stile romanico lombardo nel 1096 in cui Matilde di Canossa ebbe una ruolo fondamentale, al centro delle lotte tra il papa e l'imperatore. Nel 1500 la chiesa fu affidata ai Canonici Renani fino al 1700 quando, sull'onda del rinnovamento barocco, fu ricoperta da una nuova struttura in questo stile. In seguito iniziarono anni di rovina, abbandono, degrado indecoroso e gravi manomissioni fino a quando nel 1920 il giovane parroco Don Gaetano Botti la vide e fu preso da grande passione per riportarla alla antica bellezza attraverso la unicità di un restauro straordinario, condotto senza mezzi ma solo con l'intraprendenza del sacerdote e del giovane architetto bolognese Giuseppe Rivani (Bologna 1894-1967). Infine racconteremo la più recente rinascita¿ dopo il sisma del 2012 che, grazie ai lavori di un importante restauro, riqualificazione dell'edificio, consolidamento del territorio circostante, ha ancora più valorizzato e riportata la Basilica, uno dei più importanti edifici romanici della provincia, al culto dei fedeli e alla ammirazione dei visitatori.

Sabato: 14:30 - 17:30

Note: Turni di visita ogni 30 minuti; gruppi di 20 persone.

Domenica: 10:30 - 17:30

Note: Turni di visita ogni 30 minuti; gruppi di 20 persone.

Pieve di Cento: il Giardino della scultura

Il Giardino della Scultura del Museo Magi 900 è uno spazio verde in cui si possono ammirare le opere dei più grandi scultori italiani, nato in concomitanza con l'apertura del museo di arte contemporanea che è stato realizzato dall'imprenditore e collezionista Giulio Bargellini. Si trova in un'area di Pieve di Cento chiamata “Quartiere delle Arti” che riunisce edifici di grande interesse culturale che dopo il sisma del 2012,e i danni conseguenti, sono stati restaurati o riqualificati Si tratta di uno spazio dedicato alla storia e alle arti che nel corso dei secoli, e fino ai giorni nostri, si sono sviluppate a Pieve di Cento, una piccola città che ha coltivato la cultura e ha saputo circondarsi di grandi artisti che l'hanno arricchita di bellezza.

Il Giardino della Scultura del Museo Magi 900 è stato realizzato dall'imprenditore e collezionista Giulio Bargellini che, alla fine degli anni ‘90, decise di valorizzare la propria collezione di opere, quadri e sculture e di creare un museo d'arte contemporanea. Allo scopo l'industriale decise di acquisire e recuperare un edificio industriale del 1933, un tempo utilizzato per lo stoccaggio del grano, che era anche l'occasione per valorizzare una struttura simbolica per la storia e architettura agraria. Per il restauro e riconversione della struttura venne incaricato Giuseppe Davanzo, noto architetto la cui opera subì l'influenza di grandi maestri dell'architettura italiana, quali Scarpa, Albini e Samonà. Nell'area esterna all'edificio si è sviluppato il Giardino della Scultura, in un' area di verde urbano dove si è creato un luogo di dialogo tra parte interna ed esterna del museo, per offrire alla città un grande spazio di contemplazione dell'arte contemporanea dove sono collocate una trentina di sculture monumentali che preannunciano la ricca presenza di opere d'arte visibili all'interno. Intorno al perimetro del museo, l'intera area è abbracciata da un intervento in mosaico ceramico di Marco Pellizzola, che introduce le poetiche e le correnti artistiche presenti nel Giardino e nel Museo.

Il Giardino della Scultura del MAGI'900 si caratterizza come un insieme di elementi architettonici di respiro post-moderno, con dettagli citazionisti che evocano i caratteri dell'architettura tradizionale residenziale e industriale, prendendo spunto dall'edificio di archeologia agraria degli anni Trenta che costituisce il punto di partenza dell'intero ampio complesso, ma suggerendo anche richiami al vicino centro storico della città. Questo scenario policromo valorizza l'impatto del verde del prato che costituisce il fondamento visivo del Giardino come elemento di connessione ambientale e di raccordo armonico tra opere molto diverse tra loro. Tra gli autori delle opere figurano Simon Benetton, Sara Bolzani, Nado Canuti, Mirta Carroli, Pietro Cascella, Pino Castagna, Girolamo Ciulla, Lorenzo Guerrini, Gianni Guidi, Umberto Mastroianni, Emilio Mattioli, Marco Pellizzola, Mirko, Graziano Pompili, Ivo Sassi, Franco Scepi, Valeriano Trubbiani, Cordelia Von Den Steinen, Nicola Zamboni, Sergio Zanni.

L'apertura avrà la particolarità di raccontare la genesi delle opere presenti nel Giardino della Scultura del Museo Magi 900, attraverso la descrizione della varietà delle tecniche e delle poetiche di diversi autori, ma anche di rendere meglio comprensibile il progetto alla base della sua realizzazione: il rapporto tra imprenditore e cultura, tra collezionista-committente e artisti. Al centro del racconto vi è infatti la figura di Giulio Bargellini, nato nel 1932 a Pieve di Cento, esponente di spicco di una generazione di imprenditori che, con intuito e intraprendenza, hanno contribuito al profondo rinnovamento dell¿economia italiana nel secondo dopoguerra. Bargellini ha portato nell'ambito imprenditoriale il suo interesse per la cultura e, negli anni sessanta, ha iniziato a collezionare opere d¿arte. Affascinato dall'incontro con gli artisti, ha sempre prestato particolare attenzione alla contemporaneità e, con l'espandersi della raccolta, è maturata in lui l'idea di creare il primo museo totalmente privato in Italia, realizzato in un imponente edificio di archeologia industriale appositamente restaurato con accanto il Giardino dedicato alla scultura. La visita descrive la capacità di offrire un luogo di contemplazione e di socialità in cui fare esperienza diretta dell¿arte, delle tecniche e delle poetiche dei diversi autori, rendendo meglio comprensibile un progetto di diffusione e condivisione della cultura anche in relazione a un rapporto speciale con gli artisti.

Domenica: 10:30 - 17:30

Note: Turni di visita ogni 30 minuti; gruppi di 20 persone

Sasso Marconi: Villa Achillini e Oratorio Sant'Apollonia

Villa Achillini nasce nel sedicesimo secolo per mano di Giovanni Filotteo Achillini.

Estremamente caratteristica è la costruzione a tre torrette che ne fa una sorta di castello che sovrasta, da sempre, l'abitato di Sasso Marconi. La sua posizione, estremamente baricentrica rispetto al paese, fra la piazza e le vie del centro e più in alto Castel del Vescovo, ne fanno un simbolo del paese e parte integrante della sua storia.

Ad essa si legano personaggi come Claudio Achillini, nipote di Giovanni, giurista e poeta bolognese rinomato, che scelse la tranquilla campagna sassese per fuggire dalla peste che nel 1630 affliggeva Bologna, facendo erigere, con l'idea di mitigare ulteriormente questo rischio, una Cappella votiva a Sant'Apollonia ai piedi della Villa. Questa Cappella, nota in seguito come "Oratorio di Sant'Apollonia" è ancora presente e accessibile al pubblico e sarà l'ultima tappa del nostro percorso. All'esterno e all'interno del sacro edificio sono ancora visibili alcune lapidi dove sono indicati i motivi della costruzione e il nominativo di chi lo commissionò. L'oratorio era stato collocato di fronte all'ingresso principale del vasto parco della Villa. L'Achillini, poi, aveva fatto costruire un passaggio sotterraneo che collegava la villa stessa alla chiesina, così da potersi recare a pregare senza dover passare fra la gente, mettendosi al sicuro da eventuali contagi. Questa galleria non esiste più perché è stata praticamente distrutta in occasione della costruzione della strada Porrettana, ma il pertugio di uscita, posto dietro l'altare, è ancora oggi visibile. Le pareti del sacro edificio sono abbellite con lesene che terminano a forma di capitello ionico e grazie all'ultimo restauro è stato riportato alla luce il pavimento a foggia veneziana. L'altare principale infine è arricchito da un pregevole paliotto che riporta al centro l'immagine della santa martire.

Questi luoghi rappresentano due capisaldi del centro civile e religioso del paese e sono due pilastri della sua storia. Questa nostra Apertura vuole quindi essere, per chi non ha mai avuto l'occasione di visitarli, un modo per onorare e trasmettere l'importanza di luoghi che per secoli hanno caratterizzato e caratterizzano l'abitato di Sasso Marconi.

Sabato: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Note: TURNI DI VISITA OGNI 40 MUNIUTI CIRCA PER 20 PERSONE

Domenica: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Note: TURNI DI VISITA OGNI 40 MUNIUTI CIRCA PER 20 PERSONE

Sabato: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Note: TURNI DI VISITA OGNI 40 MUNIUTI CIRCA PER 20 PERSONE

Domenica: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

Note: TURNI DI VISITA OGNI 40 MUNIUTI CIRCA PER 20 PERSONE