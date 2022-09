Colle Ameno, due week-end teatrali con performance, mostre, laboratori nel borgo del '700

Tornano dal 16 settembre le Giornate Teatrali di Colle Ameno, rassegna dedicata alla ricerca e all'innovazione teatrale che per due week-end animerà il settecentesco Borgo di Colle Ameno, a Pontecchio, con incontri, laboratori, mostre e performance.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune con la direzione artistica di Teatrino Giullare (compagnia teatrale di Sasso Marconi già insignita di importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale) e il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la rassegna è arrivata alla XV edizione proponendosi come un appuntamento di rilievo nazionale sulla formazione specialistica, sulla conoscenza e riflessione intorno alla drammaturgia contemporanea.

Ogni anno le Giornate Teatrali sono ispirate a un tema specifico, che in questa edizione 2022 è "La casa": l'ambiente domestico, visto come luogo fisico e spirituale al tempo stesso, prezioso deposito di esperienze e specchio dell'esistenza, diventa il filo conduttore che unisce i diversi appuntamenti della rassegna.

In questo primo week-end, la rassegna propone il laboratorio "La nostra casa ci somiglia", un momento di formazione rivolto ai giovani artisti, e alcuni appuntamenti gratuiti aperti al pubblico, tra cui "Prigioniere in casa", evento ispirato alla presenze femminili nelle opere teatrali di Federico Garcia Lorca ed Henrik Ibsen (sabato 17, h.10) e un incontro con lo scrittore e critico teatrale Massimo Marino, per discutere del rapporto tra casa e palcoscenico (sabato 17, h.17). Le Giornate Teatrali proseguono poi nel week-end 23-25 settembre con "La Tana", spettacolo di Teatrino Giullare tratto dai racconti di Franz Kafka (venerdì, sabato e domenica ore 18 e 19.30, ingresso: 5 Euro) e la possibilità di visitare la mostra "La casa replicata", con modellini e miniature di Cikuska (prenotazione obbligatoria per entrambi gli eventi a info.giullare@gmail.com).

Tutti gli eventi si svolgono a Colle Ameno, all'interno del Salone delle Decorazioni e nelle sale di Villa Davia.

In allegato il volantino con il programma completo della rassegna

Per informazioni: info.giullare@gmail.com - www.teatrinogiullare.com

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena