Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe e dell’Esodo: la commemorazione di San Lazzaro

Il Comune di San Lazzaro celebra il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe e dell’Esodo con una commemorazione in diretta Facebook sulla pagina del Comune che si terrà Mercoledì 10 febbraio alle ore 12.00 presso il Monumento di via Martiri delle Foibe.

Alla posa della corona saranno presenti la Sindaca Isabella Conti, la neo presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - comitato di Bologna, Chiara Sirk, e una rappresentanza delle Forze dell'Ordine.

L'appuntamento non prevede la presenza di pubblico, in linea con le disposizioni anti-Covid19.