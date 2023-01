Giornata della Memoria. Sette giorni in Regione per ricordare l'Olocausto

Orario non disponibile

Dal 12 al 27 gennaio sono in programma in Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna la mostra su Laura Orvieto, scrittrice per l'infanzia, la rappresentazione teatrale sulla figura di Arpad Weisz, il documentario su Edith Bruck e del docufilm sulla visita ad Auschwitz di Francesco Guccini e del cardinale Matteo Zuppi. Roberto Franchini presenterà il 27 gennaio il libro “L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti”

In occasione della “Giornata della memoria”, che ricorre il 27 gennaio, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna promuove una settimana di iniziative per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. Particolare attenzione è rivolta agli studenti delle scuole, che verranno coinvolti e sensibilizzati sul tema della memoria e contro ogni forma di discriminazione. Tutti gli eventi si svolgeranno nella sede dell’Assemblea in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Il primo appuntamento è giovedì 12 gennaio con l’apertura al pubblico della mostra documentaria “Insegnare narrando storie. Laura Orvieto e il suo mondo” a cura di Caterina Del Vivo, realizzata dal Museo ebraico di Bologna. L’esposizione, attraverso fotografie, libri, illustrazioni e disegni, rende conto del percorso formativo della scrittrice per l’infanzia Laura Orvieto, delle persecuzioni razziali e del ritorno alla scrittura dopo la guerra. La mostra resterà aperta fino al 27 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. L'inaugurazione si terrà martedì 17 gennaio, alle 11, alla presenza della curatrice e della presidente dell’Assemblea, Emma Petitti.

Sempre martedì 17 gennaio, alle 11.30, è prevista la rappresentazione teatrale “Lei conosce Arpad Weisz?” con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi per la regia di Gianni Farina. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione culturale #narrandoBO, è a cura della compagnia Menoventi e prodotto da E production. Sarà presente una delegazione del società Bologna calcio.

Mercoledì 18 gennaio, alle 10, verrà proiettato il documentario “Dove vi portano gli occhi: a colloquio con Edith Bruck”, realizzato dalla fondazione Villa Emma di Nonantola. La proiezione sarà preceduta da un incontro introduttivo con gli autori Ivan Andreoli e Fausto Ciuffi insieme a Stefano Vaccari, presidente della fondazione.

Mercoledì 24 gennaio, alle 11, è in programma la proiezione del docufilm “Son morto che ero bambino: Francesco Guccini va ad Auschwitz” con Francesco Guccini, il cardinale Matteo Maria Zuppi, la classe 2^ B della scuola media Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano. L’incontro sarà introdotto da Vincenza Maugeri, direttrice del Museo ebraico di Bologna, e Francesca Panozzo, storica della Shoah.

Venerdì 27 gennaio, alle 10, è prevista la presentazione del libro “L’ultima nota Musica e musicisti nei lager nazisti” a cura dell’autore Roberto Franchini. Per l'occasione verrà presentato anche un podcast che raccoglie le storie più significative narrate nel libro di Franchini.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è gradita la prenotazione: tel. 051.5275427 oppure mail gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it.