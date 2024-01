Il Giorno della Memoria a Casalecchio di Reno: il programma degli eventi

Indirizzo non disponibile

L'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il coordinamento del Servizio Casalecchio delle Culture e in co-progettazione con il Tavolo della Memoria Civile - composto tra gli altri da associazioni come ANED, ANPI, Percorsi di Pace e dalle scuole - ricorda il Giorno della Memoria che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto.

Programma eventi:

Si inizia martedì 23 gennaio, alle ore 18.00, alla Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 e in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca), con la presentazione del libro Storia di una resistenza. Gli internati militari italiani di Marcello De Caro(Ciesse Edizioni, 2022), che vedrà l’intervento dell’autore, in conversazione con Patrizia Zanasi, presidentessa sezione ANEI Marzabotto, e Andrea Nerozzi, presidente sezione ANPI Vado di Monzuno.

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18.00 alla Casa per la Pace "La Filanda" (via Canonici Renani, 8), si terrà invece “Facciamo memoria: Il senso del ricordare”, incontro con Elena Monicelli, direttrice della Scuola di Pace di Monte Sole, a cura di Percorsi di Pace, Scuola di pace di Monte Sole ed Ente Parchi Emilia Orientale - Parco Storico Regionale di Monte Sole.

Giovedì 25 gennaio, alle ore 10.00 in Piazza del Popolo, si terrà la cerimonia istituzionale con la deposizione di fiori presso le Pietre d’inciampo. Saranno presenti il sindaco Massimo Bosso, gli assessori Concetta Bevacqua e Matteo Ruggeri, rappresentanti di ANED Bologna e delle associazioni del Tavolo della Memoria. La mattinata proseguirà, per le scuole secondarie del territorio, al Teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1), con la proiezione di un film sui temi del Giorno della Memoria e l’esibizione musicale del coro e dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Centro.

Alle ore 15.00, in Municipio (via dei Mille, 9) si terrà invece il Consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno della Memoria a cui parteciperà un rappresentante di ANED.

Concluderà la giornata, alle ore 18.00 nella Piazza delle Culture della Casa della Conoscenza (e in diretta streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca) “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo”, lettura-spettacolo del Gruppo Legg’Io. La lettura-spettacolo viene proposta anche in mattinata per le scuole, con la partecipazione del Coro Archè, gruppo di ricerca sonora diretto da Andrea Doskocilova.

Venerdì 26 gennaio, alle ore 20.30 nella Piazza delle Culture della Casa della Conoscenza, si terrà invece la proiezione del film “Lettere d’Archivio” di Davide Rizzo (40’, 2021), sui professionisti ebrei dell’ambito bolognese - architetti ed ingegneri - che subirono le conseguenze delle leggi razziali. Intervengono Pier Giorgio Giannelli, ex presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna, e Daniele Vincenzi, responsabile dell’Archivio Storico dell’Ordine. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio, le bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea verranno esposte a mezz'asta.

Chiuderà la rassegna proprio sabato 27 gennaio “La carne dell'orso”, narrazione scenica con parole, immagini e musica a cura di Edvige Ciranna, con l'accompagnamento musicale di Giorgio Tacconi, che si terrà alle ore 20.30 alla Casa della Conoscenza promossa da Percorsi di Pace.

Inoltre, sul sito del Comune sono pubblicate le proposte di lettura (saggistica e narrativa) “Leggere la Shoah. Per non dimenticare” a cura della biblioteca comunale “Cesare Pavese”.