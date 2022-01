Giovann Buffa: una mostra fatta di "Presenze in dissolvenza nello spazio"

GIOVANNI BUFFA

"Presenze in dissolvenza nello spazio, evocanti solitari fantasmi; simboli di perdute felicità"



Inizio Mostra, giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 18.

Galleria B4, Via Vinazzetti 4/b (zona universitaria) Bologna.

Fino al mercoledì 2 marzo 2022, mar-sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



In questo periodo incerto e funesto dove tanto si annulla e rimanda, ho scelto di reagire proponendovi un grande Artista, che merita una profonda rivalutazione.

L’avevo conosciuto tanti anni fa, in Sud Africa, dove abitavamo entrambi. Aveva regalato un quadro ai miei genitori, che però lo reputavano troppo moderno. Fu dunque appeso nella mia camera, e con esso sono cresciuto.



Giovanni Buffa nacque a Biella nel 1921. Negli anni’ 50 frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Bologna con la guida di V. Guidi, G. Morandi, P. Mandelli e P. Manaresi. Ha vissuto in Somalia e in Sud Africa. È morto a Bologna nel 2021. Lodovico Pignatti Morano.