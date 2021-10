Il mondo di Giovanni Boldini in mostra a Palazzo Albergati: "Lo sguardo nell'anima"

Dove Palazzo Albergati Indirizzo non disponibile

Quando Dal 29/10/2021 al 13/03/2022 da domani Orario apertura Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (la biglietteria chiude un’ora prima)

Prezzo Intero audioguida inclusa € 16,00 Ridotto audioguida inclusa € 14,00 65 anni compiuti (con documento); ragazzi da 11 a 18 anni non compiuti; studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento); militari di leva e appartenenti alle forze dell’ordine; diversamente abili; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti), possessori card Arthemisia Ridotto Gruppi € 14,00 prenotazione obbligatoria, max 20 pax microfonaggio obbligatorio Ridotto Speciale audioguida inclusa € 12,00 guide con tesserino se non accompagnano un gruppo Universitari audioguida inclusa € 12,00 ogni lunedì escluso i festivi, per tutti gli studenti universitari senza limiti di età Ridotto scuole € 6,00 prenotazione obbligatoria, max 25 pax microfonaggio obbligatorio per le scuole secondarie di 1° e 2° grado Ridotto bambini audioguida inclusa € 7,00 bambini da 4 a 11 anni non compiuti Ridotto Scuola dell’infanzia € 4,00 prenotazione obbligatoria, max 20 pax Biglietto Open intero con audioguida € 18,00 Consente lʼingresso alla mostra senza necessità di bloccare la data e la fascia oraria. Il biglietto open deve essere convertito in biglietteria il giorno della visita. Omaggio Bambini fino a 4 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo); insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); soci ICOM (con tessera); un accompagnatore per disabile; possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card Arthemisia; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti in servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione all’indirizzo press@arthemisia.it) Card Cultura audioguida inclusa Possessori card € 14,00 Bologna Welcome card audioguida inclusaPossessori card € 14,00