Giovanni Sollima per Musica Insieme: il concerto domenicale

Domenica 21 marzo Giovanni Sollima per Musica Insieme | I Concerti 2021 alle ore 17:00 online. Dal Teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati, ad oggi l’unico esempio di teatro privato suburbano a noi pervenuto nel bolognese, espressione della vivacità culturale del secolo dei lumi, e realizzato per volontà di Giovan Francesco Aldrovandi, cultore appassionato di teatro. A raccontarci quel periodo denso di avvenimenti e ricchissimo di manifestazioni artistiche sarà un testimone illustre come Gian Luca Farinelli, Direttore della Fondazione Cineteca di Bologna.

GIOVANNI SOLLIMA violoncello

6%CELLOS ENSEMBLE RICCARDO GIOVINE TIZIANO GUERZONI IRENE MARZADORI ENRICO MIGNANI NICOLA SEGATTA

violoncello

Sollima Lamentatio

Stravinskij Tre pezzi per clarinetto (eseguiti al violoncello)

Bach Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo BWV 1012

Segatta Suite Necromantica – prima esecuzione assoluta

Komitas Krunk

Bellini Sinfonia da Adelson e Salvini (arr. Sollima)

Reich Violin Phase

Purcell Curtain Tune on a Ground – The Cold Song – Strike the viol

Sollima Terra aria