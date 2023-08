Il film “Lunana - il villaggio alla fine del mondo”

”L'altrove: dove imparare a vivere, imparare a vivere in un dove" è la rassegna cinematografica curata da Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, in programma ogni giovedì sera di agosto a Fienile Fluò (via di Paderno, 9) nell’ambito del festival multidisciplinare Scena Natura 2023 - Dialogo tra le arti e il verde.



Giovedì 10 agosto (ore 22, biglietto € 7,00 - ridotto € 5,00) sarà proiettato “Lunana - Il villaggio alla fine del mondo” di Pawo Choyning Dorji (2019), candidato agli Oscar 2022 come miglior film internazionale.



Come anticipa il titolo, la pellicola ci porta in un villaggio isolato situato lungo i ghiacciai dell’Himalaya al confine tra Bhutan e Tibet a 4.800 metri di quota. È qui che un giovane maestro di nome Ugyen (Sherab Dorji) con il sogno di diventare un musicista oltreoceano viene spedito dal Governo locale per insegnare ai bambini del luogo, in quella che è a tutti gli effetti la scuola più remota della nazione. Lunana: Il villaggio alla fine del mondo è un racconto carico di grandi e piccoli gesti che si traducono in messaggi significativi e importanti spunti di riflessione



A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, Scena Natura 2023 si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.



Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.



Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484