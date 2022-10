Giovedì 20 ottobre 2022 Comic show con Duilio Pizzocchi, Davide Dal Fiume e Marco Dondarini

Giovedì 20 ottobre, dalle ore 21, allo O2 Oxigen di via dell’Incisore a Bologna va in scena il COMIC SHOW, uno spettacolo tutto da gustare del trio Pizzocchi, Dal Fiume e Dondarini, espressione della tipica comicità emiliano-romagnola , da assaporare tra un cocktail e un bicchier di vino, in questa ottobrata che ci regala serate miti.

Un’occasione di svago e puro divertimento in un contesto green, O2 oxygen, avvolto da un “bosco” sostenibile e punto di incontro e di confronto, officina di verde, idee e design.

Il Comic Show sarà un’occasione speciale per presentare il nuovo progetto della fondazione Biohabitat - ideatrice della serata - attiva sul territorio nazionale dal 2016, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’attività di studio sulla cultura del verde. ILprogetto a cui sarà destinato il crowfunding dell’evento riguarda la nascita di 02 Farm, un polo culturale didattico e inclusivo con sede nel comune di Valsamoggia. Un’area per conferenze, formazione, informazione, incontri pubblici ma anche per spettacoli, teatro ed eventi musicali: 60.000 metri quadri per vivere un’esperienza unica nel mondo della biodiversità.

Ingresso con aperitivo dalle ore 21

Inizio Comic Show ore 21,30

Inizio dj-set by Stefano Malaisi ore 23

Prevendite biglietti su https://www.ticketsms.it/event/ComicShow

Ingresso 23 euro + 2 (diritti di prevendita) consumazione inclusa

Ingresso a 13 euro + 2 di prevendita dopo le 23:00 consumazione inclusa



Per informazioni: cell. 348-8423513