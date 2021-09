Giro dell'Emilia, tutto il percorso da Casalecchio a San Luca e dove vedere la gara

Sabato 2 ottobre torna la carovana del Giro dell’Emilia ad attraversare il nostro territoria. La gara sarà visibile su Rai Sport.

Quella del 2021 è l'edizione 104, ad organizzarla il Gruppo Sportivo Emilia. Attesi alcuni tra i corridori più in vista del panorama internazionale in rappresentanza di 25 squadre ; tra questi il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, lo sloveno della UAE Team Emirates Tadej Pogacar, il suo connazionale Primosz Roglic (Team Jumbo Visma), dominatore della Vuelta Espana 2019, 2020 e 2021 nonché neo campione olimpico della prova a cronometro, e il fuoriclasse belga vice campione d’Europa, Remco Evenepoel .

Giro Emilia 2021, il percorso dalla partenza da Casalecchio all'arrivo a Bologna

Il Giro dell’Emilia prenderà il via dal centro di Casalecchio di Reno. Il raduno di partenza, il palco presentazione e l’incolonnamento saranno nell’area compresa tra la Casa della Conoscenza, Piazza del Popolo ed i Giardini Amendola. Da Casalecchio i corridori si dirigeranno verso Zola Predosa dove, in prossimità del Municipio, sarà dato il via ufficiale alla competizione.

La prima parte del percorso attraversa Anzola dell’Emilia e condurrà nuovamente a Zola poi si dirigerà verso Valsamoggia; superata Crespellano, si lascia la strada Bazzanese in direzione Monteveglio, per affrontare il secondo sprint in corrispondenza del Prosciuttificio Montevecchio (km 31,4). Si transita quindi per Zappolino prima di raggiungere Savigno. Ecco la prima salita di giornata, che in 5,5 km porterà i corridori alla località Ca’ Bortolani. Da questo punto, il percorso si snoda attraverso le località di Tolè e Rocca di Roffeno, prima di raggiungere Castel d’Aiano. La salita ora si fa continua, pur con pendenze sempre moderate, per raggiungere il punto più alto di tutto il percorso: il Passo Brasa, a quota 895 m., dove sarà anche posizionato il primo traguardo valido come GPM (km 77,3).

Oltrepassata Pietracolora, una lunga discesa, riporterà i corridori verso il fondovalle del fiume Reno, per immettersi sulla strada statale Porrettana a Marano. Il percorso avanza verso Vergato. Si resta ancora sulla statale per raggiungere Marzabotto; all’uscita del paese, ecco profilarsi la salita di Luminasio, novità del Giro dell’Emilia 2021. Secondo traguardo valido come GPM, presso il castello di Medelana (quota 670 m. dopo 122,4 km).

Oltrepassato Mongardino, la discesa si fa più leggera, fino a raggiungere la strada di fondovalle che porta a Calderino.È quindi il momento del terzo traguardo volante, dopo 138,7 km, presso il Parco dei Ciliegi.

Giro Emilia 2021, il percorso dentro Bologna città

Il percorso poi prosegue in direzione capoluogo. Si entrerà a Bologna dalla periferia ovest, vi si arriverà dopo un breve tratto sui Viali di Circonvallazione, quindi Porta Saragozza e l’Arco del Meloncello, ed ecco la prima delle 5 scalate lungo il portico più lungo del mondo. Il circuito di San Luca (2,1 km al 10%, max. 18%) decreterà il vincitore finale!