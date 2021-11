"Giro tondo", il mercatino vintage contro la violenza: il ricavato a Casa delle Donne

Il Mercatino vintage solidale avrà luogo in Via Savenella 13 nelle seguenti date: Un progetto di marketing sociale di un gruppo di studenti dell’Unibo per aiutare l’ambiente e fare beneficenza a Bologna; un Mercatino solidale per sostenere la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Un’iniziativa per ridurre l’acquisto di prodotti di fast fashion; consentire un risparmio concreto delle famiglie nell’acquisto di capi e giocattoli di qualità; promuovere un sistema di economia circolare e di sostegno alle cause sensibili.

Il 26, 27 e 28 novembre in Via Savenella 13 a Bologna si terrà il Mercatino Vintage Solidale organizzato da ‘Giro Tondo’ - il progetto che nasce da un gruppo di sei studenti del corso di laurea magistrale in ‘Comunicazione giornalistica, pubblica e d’impresa’ dell’Università di Bologna - in collaborazione con l’associazione Re-Use With Love ODV - organizzazione di volontariato che dal 2010 si occupa di recupero e riutilizzo consapevole di abiti e di beneficenza – con ricavato a favore della Casa delle Donne vittime di violenza onlus.

Il progetto ‘Giro Tondo’ si sviluppa nell’ambito del marketing sociale e mira a promuovere la pratica di riuso e acquisto di abiti e giocattoli usati per bambini/e e ragazzi/e.

Elisa Taiti, studentessa e componente del team di Giro Tondo, spiega che “l’obiettivo del progetto è quello di spingere le persone a ridurre l’acquisto di prodotti di fast fashion, permettere ai genitori di risparmiare nell’acquisto di capi e giocattoli di qualità per i loro figli, promuovere l’economia circolare e fare del bene sostenendo una causa di beneficenza, nel nostro caso, insieme a Re-Use With Love ODV, abbiamo scelto di sostenere la Casa delle Donne per non subire violenza Onlus.”

Il 9, 16 e 23 novembre sono state organizzate tre raccolte di abiti e giocattoli di bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 0 e 16 anni presso la sede di Re-Use With Love ODV e l’Istituto Sant’Alberto Magno di Bologna (Via Palestro, 6, Bologna), che ha sostenuto e promosso l’iniziativa di ‘Giro Tondo’ all’interno delle sue mura scolastiche.

I capi raccolti verranno sanificati e proposti ad offerte minime consigliate al Mercatino Vintage Solidale del 26, 27 e 28 novembre presso la sede di Re-Use With Love ODV e il ricavato sarà interamente devoluto alla Casa delle Donne per non subire violenza onlus.

Secondo Leopolda Sassoli de Bianchi – socia fondatrice e vicepresidente dell’associazione Re-Use With Love ODV – il Mercatino solidale è “un’iniziativa importante che ha come obiettivo quello di prolungare la vita degli abiti, aiutare l’ambiente e fare del bene a tante persone”. Il Mercatino, inoltre, si svolgerà in concomitanza con la XVI edizione del Festival ‘La violenza Illustrata’, evento che vuole accendere i riflettori sui maltrattamenti e sulle violenze subite dalle donne nel nostro paese in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre).

Venerdì 26 novembre dalle 14 alle 19;

Sabato 27 novembre dalle 11 alle 19;

Domenica 28 novembre dalle 10 alle 13.