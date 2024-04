Girotondo di pace al quartiere Borgo Panigale-Reno

Domenica 14 aprile, alle ore 18.00, nella sala consiliare “Falcone-Borsellino” in via Battindarno 123, andrà in scena il breve saggio finale di “Se fossi in te”, un percorso teatrale inclusivo rivolto a bambini con affetto da disturbo dello spettro autistico, deficit dello sviluppo cognitivo e sindrome di down.



“Girotondo - come nacque la speranza” è il titolo della breve fiaba costruita durante gli undici incontri che hanno composto la quarta edizione del progetto organizzato da I Balconi Azzurri Aps, in collaborazione con Compagnia STREBEN e con il Patrocinio del Quartiere Borgo Panigale-Reno.



“Nel 2023 abbiamo avviato lo sportello Nuove abilità” - spiega Giuseppe Calvello, presidente de I Balconi azzurri - “pur continuando l’impegno nell’ integrazione, e nelle fragilità alimentari ed economiche, siamo riusciti ad attivare diversi laboratori ludico-sportivi inclusivi che hanno coinvolto oltre 150 bambini, disabili e non”.



Il percorso è stato coordinato e condotto dagli attori Alessia De Pasquale e Filippo Marchi, affiancati da Chiara Fronticelli Baldelli, educatrice ed Arteterapeuta.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.