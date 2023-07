"Gli Alberi Celesti" in scena a Villa Salina Malpighi

Dal 18 al 23 luglio, negli spazi di Villa Salina Malpighi a Castel Maggiore (Via Galliera 2), alle ore 21.15, andrà in scena “GLI ALBERI CELESTI - Il mondo incantato nel disincanto del nostro mondo”, performance teatrale liberamente ispirata dal testo “L’amore prima di noi” di Paola Mastrocola - vincitrice del Premio Calvino, del Premio Selezione Campiello e nella cinquina del Premio Strega - e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Castel Maggiore.

Il progetto "Tutto il mondo è un teatro", curato da Angela Malfitano e Francesca Mazza, riunisce dal 2015, ogni estate, un gruppo di artisti a Villa Salina, per creare uno spettacolo in un tempo breve e intenso di residenza, fuori dagli schemi produttivi classici; un’opportunità per il pubblico di assistere ad una messa in scena unica, perché frutto dell’esperienza collettiva degli attori. Negli anni il gruppo ha proposto al pubblico progetti ispirati a Shakespeare, Tolstoj, Mary Shelley, il Sessantotto, i Naviganti, Asimov, Marquez. Nel cast - a dare voce ai miti antichi per raccontarne sentimenti, amori e contraddizioni - Maurizio Cardillo, Fabrizio Croci, Oscar De Summa, Angela Malfitano, Marco Manchisi, Francesca Mazza, Gino Paccagnella e la partecipazione di Elena Natucci, la cura organizzativa di Claudia Manfredi e, novità di questa edizione, l’occhio amico Alfonso Santagata.