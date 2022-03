Gli Altri لخنری

Dal 10 all'11 marzo lo spettacolo "GLI ALTRI ?????" in scena al Teatro Comunale Laura Betti.

La performance "GLI ALTRI ?????" è un dialogo acido sulla percezione dell’Altro, un dispositivo scenico rivelato che si muove in un territorio ibrido: immagini e canzoni banali, volgari e dirette si alternano a storie radicate nel profondo della nostra mentalità e identità occidentale. Un gioco irriverente sul patrimonio coloniale che riverbera la nostra tradizione e la nostra scena contemporanea. In sottile equilibrio tra finzione e realtà, "GLI ALTRI ?????" espone il dispositivo di potere che sottende la rappresentazione orientalista dell’Altro a partire dalla finzione scenica, che contribuisce a creare e rafforzare le narrazioni del presente attraverso l’inserzione di un corpo altro che spesso diventa stereotipo.

Una voce fuori campo commenta, dà istruzioni, ricorda limiti e modalità del suo presentarsi davanti a noi, il pubblico, il destinatario primo della rappresentazione e parte integrante del gioco. In un susseguirsi di provini che attraversano diversi generi spettacolari, dal cinema al docu-fiction, passando per il teatro classico e la pubblicità, "GLI ALTRI ?????" svela la macchina della rappresentazione e della creazione dell’identità. Grazie a un dispositivo che mescola armoniosamente finzione e realtà, autobiografia e biofiction, testimonianza e invenzione, "GLI ALTRI ?????" vuole rivelare il paternalismo coloniale nascosto sotto mentite spoglie e allo stesso tempo riaffermare il diritto alla sua necessaria presenza in scena.

Corps Citoyen è un collettivo artistico pluridisciplinare basato tra Tunisi e Milano.