Cinema a casa: "Gli Indifferenti" di Leonardo Guerra Seràgnoli

Disponibile da oggi su MioCinema un nuovo titolo: arriva in piattaforma GLI INDIFFERENTI di Leonardo Guerra Seràgnoli. Il regista, al suo terzo lungometraggio, sfoglia le pagine del romanzo di esordio di un giovanissimo Alberto Moravia lasciandosi ispirare nel dar vita ad una libera e sorprendente trasposizione dell’opera. Da martedì 24 novembr

Ambientato a Roma ai giorni nostri, il film segue le vicende della famiglia borghese Ardengo che da anni vive al di sopra delle proprie possibilità economiche. Ad interpretare il film Valeria Bruni Tedeschi nei panni della signora Ardengo, madre vedova e incline alla depressione; Edoardo Pesce nel ruolo dell’insidioso e interessato Leo Merumeci; Beatrice Grannò e Vincenzo Crea interpretano rispettivamente i due fratelli, giovani e disincantati, Carla e Michele Ardengo, mentre a Giovanna Mezzogiorno è affidata la parte di Lisa, l’amica di famiglia che invano tenta di scuotere Michele dal suo torpore.

