Gli speleologi di Bologna propongono il virtual tour del museo di Speleologia

La gestione dell’emergenza pandemica ha momentaneamente tolto la possibilità di visitare i musei. In attesa di poter tornare a godere pienamente del nostro patrimonio culturale, il Gruppo Speleologico Bolognese-Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB) mette a disposizione un virtual tour del Museo di Speleologia “L. Fantini”, la cui sede è presso lo storico Cassero di Porta Lame a Bologna in Piazza VII Novembre 1944 n° 7 e 7/2. Si può accedere alla visita virtuale del museo tramite il sito del GSB-USB al link: https://www.gsb-usb.it/site/il-museo-luigi-fantini/ La visita è interattiva perché consente allo spettatore di muoversi nei diversi ambienti, di salire al salone dove normalmente si riuniscono gli speleologi o di scendere fino al laboratorio didattico dedicato al carsismo e vi-sualizzare il video sul ciclo dell’acqua che beviamo. Ci si potrà soffermare di fronte alla cartina che disegna il complesso Grotta della Spipola-Acquafredda, lungo oltre 10 km e tra i più estesi nei gessi europei. In ogni ambiente sarà possibile visualizzare degli approfondimenti relativi alle varie sezioni con curiosità che consentono di entrare a contatto con questo fantastico mondo. Si potranno conoscere gli strumenti e gli at-trezzi usati in grotta, tra cui i prototipi elaborati, negli anni, degli impianti di illuminazione, la sezione dedicata a Luigi Fantini, fondatore della speleologia moderna bolognese, le caratteristiche delle cavità naturali e artifi-ciali, i reperti storici recuperati in alcune grotte. L’intento è quello di stimolare la curiosità del visitatore e di incentivarlo a esplorare il Museo di Speleologia, non solo con questa modalità virtuale, ma invitarlo anche fisicamente a conoscere la vita, passata e presente, della speleologia a Bologna. Causa emergenza COVID-19 le visite in presenza su prenotazione sono momen-taneamente sospese. Appena possibile, potranno essere effettuate scrivendo una e-mail a info@gsb-usb.it e lasciando un recapito per essere ricontattati da una guida del GSB-USB. GSB-USB: Gruppo speleologico con sede a Bologna, nato nel 2020 dalla fusione tra GSB (Gruppo Speleologico Bolognese) e l'USB (Unione Speleologica Bolognese), è costituito da 140 soci. Conduce molteplici ricerche che vanno dal reperimento delle cavità, alla loro esplorazione, al rilevamento, all’effettuazione di studi specifici, fino all’accatastamento e alla pubblicazione di quanto scoperto e studiato. La ricerca e lo studio scientifico delle cavità è condotto in stretta collaborazione con enti, istituzioni, musei e con l’ausilio di competenze esplorative, geologiche, storiche, faunistiche, biologiche, archeologiche e paletnologiche. Il Gruppo gestisce presso il Cassero di Porta Lame P.zza VII Novembre 1944 n. 7 e 7/2 il Museo di Speleologia L. Fantini, ricono-sciuto dall’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali (IBC) e registrato nella lista dei Musei della Città Me-tropolitana di Bologna

