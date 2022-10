"Gli ultimi giorni di Pompeo di Andrea Pazienza"

Trentacinque anni fa usciva un libro destinato a entrare immediatamente nella leggenda, di quelli che trentacinque anni dopo qualche recensore da blog avrebbe certamente chiamato instant classic. Parliamo di “Pompeo”, o “Gli ultimi giorni di Pompeo”, se si vuol stare ai vari riquadri che compaiono nel fumetto originale; l’autore, un ancora giovanissimo Andrea Pazienza, narra la discesa nel baratro dell’eroina, una discesa non solo personale ma generazionale. Un libro scomodo, feroce, commovente, sincero fino alla brutalità che i tre protagonisti – Massimo Bonechi, Riccardo Goretti e Giorgio Rossi – portano in scena nella sua versione integrale, trasudanti amore per l’opera originale in ogni gesto scenico, un’opera straziante e meravigliosa figlia di grandi slanci politici e culturali, e di grandi delusioni.