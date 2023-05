Gogobo 2023 “tutto il resto è noia”: giugno ai giardini del Baraccano

GOGOBO, il festival nel centro di Bologna, si svolgerà il 24 e 25 giugno ai Giardini del Baraccano, un’oasi verde all’interno di uno storico complesso monumentale omonimo. Il claim di questa IV edizione, Tutto il resto è noia, rappresenta un omaggio al grande Franco Califano.

Per GOGOBO – reduce dal grande successo della passata edizione - questo è l’anno della maturità: è avvenuto, infatti, un cambiamento di rotta che ha portato alla definizione di un cast di artisti provenienti da mondi musicali molto diversi.



Il primo giorno sarà dedicato al mondo dell’elettronica e alle sue infinite sfaccettature: direttamente da Los Angeles NOSAJ THING, produttore di brani per Kendrick Lamar, Kid Cudi e Juliana Barwick, trascinerà il pubblico in un viaggio incredibile con il suo djset per un’unica data italiana; POPULOUS, dj e producer salentino noto per il suo approccio globale rispetto al music-making, è fra gli artisti italiani più apprezzati all’estero; CLAP!CLAP!, producer fiorentino entrato fra i big della musica elettronica internazionale, ha collaborato tra le altre cose, con Paul Simon; WHITEMARY, abruzzese ma romana d’adozione, si delinea come una delle figure più interessanti della scena italiana con il suo approccio creativo intimo e ricercato; infine PARBLEU, il progetto di Andres Balbucea e Andrea de Fazio – già batterista nella super band dei Nu Genea. In chiusura il djset di Fabio Nirta.



Il secondo giorno, invece, il palco prenderà vita grazie a POP X, progetto divenuto culto, tra i più originali protagonisti del panorama musicale attuale, che è farà ascoltare al pubblico il suo nuovo album “Anal House”; ai BUD SPENCER BLUES EXPLOSION che presenteranno per la prima volta a Bologna il loro nuovo progetto; a DENTE che porterà al GOGOBO la bellezza del cantautorato con Hotel Souvenir, il suo ultimo album di inediti; ANGELICA, cantautrice trasversale e dalla forte carica espressiva, che nella dimensione live riesce ad esprimere al 100% la sua anima innovativa e contemporanea; a RARE?, un artista in continua evoluzione, che con Femmina ha dato vita ad un progetto complesso e ricercato, un disco maturo, fuori dagli schemi, leggero e denso al tempo stesso.





Quando l'estate è alle porte e si viene accolti dai piacevoli portici di Bologna, si potrebbe scorgere una distesa verde non lontana dal centro città, un tramonto e della buona musica. Tutto il resto è Noia.