Goran Bregovic e la “Wedding and Funeral Band” live a Bologna

Giovedì 21 luglio l’atteso ritorno di Goran Bregovic, accompagnato dalla sua “Wedding and Funeral Band”, per un concerto che si preannuncia come una grande festa al Sequoie Music Park.

Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star, non ha dovuto scegliere, ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua.

Bregovic porta in sé il melting pot che ha caratterizzato tutto il suo lavoro?“Io sono di Sarajevo, sono nato su una frontiera: l’unica dove si incontravano ortodossi, cattolici, ebrei e musulmani. Mio papà è cattolico, mia mamma è ortodossa, mia moglie è musulmana. E mi sento anche un po’ gitano, forse perché per mio padre, colonnello dell’esercito, era inaccettabile che facessi il musicista - un mestiere da gitano - come diceva lui”