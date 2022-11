Gospel Soul Funky Music Show natalizio: l’incasso a 18 associazioni del territorio 

Prezzo non disponibile

Il Gospel Soul Funky Music Show natalizio di beneficenza, patrocinato da Comune e Città Metropolitana di Bologna, si terrà al Teatro Europa Auditorium il 3 dicembre. L’incasso sarà devoluto alle 18 associazioni del Territorio partner del progetto. Durante la serata saranno consegnati gli Attestati di Partecipazione al Percorso Women on Board, pensato per favorire l’accesso delle donne nei Consigli di Amministrazione in società pubbliche e private con obiettivo di ridurre il divario di genere.