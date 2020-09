Gran Ballo dell'Unità d'Italia in Piazza Carducci: al via la 24a edizione 

Gran Ballo dell'Unità d'Italia in Piazza Carducci. Sabato 12 settembre dalle ore 17 appuntamento in Piazza Carducci (entrata lato museo) per la 24a edizione - Parto con Garibaldi. L’associazione 8cento APS, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento, realizza la 24a edizione del Gran Ballo dell’Unità d’Italia nella giornata di sabato 12 settembre 2020 dalle h 17 alle h 19 in Piazza Carducci.

I danzatori-rievocatori di 8cento APS, insieme al Battaglione Estense, rievocheranno la Festa da Ballo che nel gennaio del 1860 fu realizzata in città nell’ex Palazzo Bignami per sostenere l’impresa garibaldina. Il nobile appello non rimase inascoltato e Bologna fece la sua parte. Organizzato in sei quadri viventi, il tradizionale Gran Ballo dell’Unità d’Italia è realizzato con una nuova modalità.

Il pubblico, seguendo un percorso tra gli episodi rievocativi, attraversa Piazza Carducci, trasformata per l’occasione in un grande museo all’aperto. Il percorso si concluderà all'interno del Giardino Monumentale, con una visita al monumento dedicato a Giosue Carducci, in cui Giuseppe Garibaldi è raffigurato all'interno di un bassorilievo tutto dedicato all’epopea del Risorgimento.

L’evento, curato da Alessia Branchi direttrice artistica di 8cento APS, prevede l’ingresso gratuito con durata di un’ora. In ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19 la manifestazione dispone di ingressi contingentati in gruppi di 15 partecipanti, ogni 15 minuti.

Mascherina obbligatoria per tutta la durata dell'evento. In caso di maltempo il Gran Ballo dell’Unità d’Italia si svolgerà domenica 13 settembre, con le stesse modalità. Prenotazione obbligatoria a info@8cento.org oppure allo 051 373102 o al 340 2719343 (anche WhatsApp).