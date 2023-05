Sabato 27 maggio "Gran Ballo dell'Unità d'Italia 2023". Corteo storico con partenza dal Voltone del Baraccano e Gran Ballo in Piazza Carducci

Il Gran Ballo dell’Unità d’Italia giunto alla sua 27^ edizione, coniuga quest’anno rievocazione e restituzione cittadina del progetto Ballo anch’io con cui 8cento APS si propone di far conoscere la storia di Bologna, dei suoi portici e delle sue comunità attraverso la Danza Storica.

La manifestazione, in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento – Certosa di Bologna, mette in scena cento danzatori di 8cento APS in costumi storici che rievocano l’atmosfera della Festa da Ballo al Teatro Comunale del 2 maggio 1860 in occasione della visita del Re Vittorio Emanuele II a Bologna. Valzer, Polke, Mazurke e Quadriglie diventano l’incantevole spettacolo…che toccò l’animo dei Bolognesi.

Regia di Alessia Branchi.

La restituzione vede la partecipazione anche di ragazze e ragazzi seguiti dal SET del Servizio Sociale per la Disabilità del Comune di Bologna, e di alunne e alunni della Scuola Primaria Mazzini IC 14 con cui sono stati svolti i laboratori nell’ambito del progetto.

Programma:

Ore 17.30 Corteo Storico dal Voltone del Baraccano e via S.Stefano

Ore 18.00 Gran Ballo dell’Unità d’Italia in Piazza Carducci

In occasione del Gran Ballo dell’Unità d’Italia, il Museo civico del Risorgimento, allestisce la mostra Arriva Vittorio Emanuele! Dai festeggiamenti del 1860 alle celebrazioni del 1888 (inaugurazione 18 maggio ore 20.30, fino al 16 luglio). Nella giornata della rievocazione il museo sarà aperto gratuitamente dalle ore 15.00 alle ore 21.00, ed effettuerà due visite guidate gratuite alle ore 16.00 e alle ore 20.00.