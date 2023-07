"Gran Galà del Varignana Music Festival"

Domenica 16 luglio a Palazzo di Varignana avrà luogo il tradizionale Gran Galà tenuto da Coro e Orchestra del Varignana Music Festival. In attesa del concerto, il pubblico sarà accolto come da tradizione con un aperitivo che consentirà di degustare anche vini, olii e prodotti a km 0 del Resort, per lasciarsi poi incantare dalla magia di una notte all’Opera.

Ospiti di sedi che vanno dal Gewandhaus di Lipsia al Vaticano, l’Orchestra e il Coro del Varignana Music Festival saranno diretti come da consuetudine dall’esperto Lorenzo Bizzarri, e ci proporranno l’ascolto dei più celebri cori, arie e duetti della storia dell’opera, dal Mozart di Don Giovanni e delle Nozze di Figaro a titoli donizettiani come Don Pasquale ed Elisir d’Amore, a Verdi e a Puccini, anche grazie alle voci soliste di tre straordinari interpreti: il soprano Elena Borin, protagonista dei palchi più prestigiosi, e impegnata per l’estate 2023 all’Arena di Verona come al Taormina Festival; il tenore Valerio Borgioni, la cui carriera nonostante la giovane età ha già spiccato il volo, e che si appresta ad interpretare fra l’altro Rigoletto al Petruzzelli di Bari ed Elisir d’Amore al Comunale di Bologna; e il baritono Janusz Nosek, che affiancherà gli applauditissimi ospiti della precedente edizione forte della partecipazione al “Premio Barcaccia”, e sarà poi protagonista del Viaggio a Reims al Rossini Opera Festival di Pesaro 2023.