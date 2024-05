Gran Premio Formula Uno Imola: maxi-schermo in piazza Galvani a Casa Peroni

Si è svolto il grand opening di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Bologna, lo spazio immersivo del premium brand di birra italiana - appartenente ad Asahi Europe & International - che sarà aperto al pubblico fino a domenica 19 maggio, in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

A seguito dell'annuncio della partnership globale di Peroni Nastro Azzurro 0.0% con Scuderia Ferrari HP lo scorso gennaio, il brand ha scelto Piazza Galvani a Bologna, nel cuore del capoluogo dell’Emilia-Romagna, per celebrare il suo primo appuntamento con una delle due gare italiane, e viverlo insieme ai tifosi con un ricco programma di eventi e un maxi-schermo per seguire live le prove di Formula Uno dall'Autodromo di Imola .

Durante la serata di apertura di The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% è stata presentata al pubblico la vettura di gara SF 2021 in livrea 2024, con il logo Peroni sulla parte laterale e anteriore. La monoposto è posizionata all’interno della location e sarà visibile al pubblico per tutta la settimana della manifestazione, dominando la piazza e offrendo molteplici momenti di photo opportunity.

Ospite speciale dell’inaugurazione Frédéric Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP che ha svelato la monoposto ai presenti, che hanno potuto ascoltare il suo intervento sull’importante partnership siglata tra i due brand. Ad affiancare Vasseur e celebrare il momento, presente anche il Management Birra Peroni: Federico Sannella - Direttore Corporate Affairs Birra Peroni e Viviana Manera - Direttrice Marketing Birra Peroni.

“Dopo l’annuncio della partnership globale tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% con Scuderia Ferrari HP dello scorso gennaio non potevamo che scegliere il capoluogo bolognese per allestire la ‘nostra casa’ e celebrare insieme in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna la grande passione dei Tifosi Ferrari. Abbiamo aperto un nuovo capitolo della nostra storia al fianco di Scuderia Ferrari HP per portare in giro per il mondo l’eccellenza del Made in Italy. Ci piace pensare che siamo due icone italiane destinate ad incontrarsi e oggi più che mai abbiamo l’obiettivo di esaltare l’esperienza delle corse sportive in tutto il mondo con attenzione ai dettagli e allo stile. Essere qui oggi a Bologna insieme a Scuderia Ferrari HP è per noi motivo di orgoglio. Si

tratta della prima tappa di una serie di iniziative che contraddistinguono questa nuova ed entusiasmante partnership che ci permetterà di vivere insieme lo spirito sportivo e celebrare la grande passione dei Tifosi” ha dichiarato Federico Sannella - Direttore Corporate Affairs Birra Peroni, dando il benvenuto agli ospiti.

“Peroni Nastro Azzurro ha storicamente un forte legame con lo sport, i cui valori comuni si concretizzano in spirito di squadra, condivisione, rispetto. Peroni Nastro Azzurro è anche simbolo delle tradizioni di maestria artigiana, di stile e di passione italiana per un’esperienza di gusto autentica mentre Ferrari è la casa automobilistica nata dallo spirito delle competizioni, che incarna tradizione e innovazione creando icone senza tempo. Ecco perché sono convinta si tratti di una collaborazione nutrita da una passione comune. Ed è proprio questa passione che vogliamo celebrare aprendo le porte della nostra House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Bologna. Un luogo che da questa sera sarà aperto a tutti con una forte programmazione di eventi fino a domenica. Uno spazio immersivo ed emozionante, pensato per offrire al pubblico un’esperienza totalizzante e vivere insieme ai Tifosi Ferrari tutta la passione che due brand iconici e simbolo dello stile italiano portano con sé.” ha poi concluso Viviana Manera - Direttrice Marketing Birra Peroni.