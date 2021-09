Granarolo in Festa

GIOVEDI' 7 VENERDI' 8 SABATO 9 FESTA DELLA CRESCENTINA AL PARCO

La manifestazione si svolge all'aperto con tavoli per la consumazione in area specifica.

BAR con CRESCENTINE - TIGELLE FARCITE dalle ore 17,00

GIOVED' 7 ottobre

ore 15,30 TOMBOLA per i soci ANCeSCAO prenotarsi al numero cell. 3478261093

ore 18,30 INTRATTENIMENTO CON LA MUSICA TRADIZIONALE ITALIANA A CURA DI MAENA

VENERDI' 8 ottobre

ore 18,30 INTRATTENIMENTO MUSICALE CON CANTANTI DEL PANORAMA MUSICALE BOLOGNESE A CURA DI MAENA

OSPITE : Angel direttamente da RAI 1 che allieterà la serata con le piu belle canzo-ni d’amore del nostro amatissimo CELENTANO.

ore 20,30 TORNEO di BRISCOLA per i soci ANCeSCAO prenotarsi al numero cell. 3478261093

SABATO 9 ottobre

ore 18,00 ASD JUDO CLUB KEIKO Dimostrazioni di Judo per piccoli e grandi come avvicinarsi alle Arti Marziali che educando il corpo e la mente. Con Michele Girotti insegnante tecnico di Judo nella palestra del Centro Civico di Cadriano. Cell. 3382054294.

ore 19,00 FESTIVAL DELLA MUSICA riservato ai bambini e ragazzi da 3 a 16 anni per cantare ballare suonare, PER AUDIZIONI: Maena cell. 3703519309



L'accesso e consentito ai soggetti muniti di certificazione verde GREEN -PASS i controlli saranno fatti a campione da parte delle Autorità preposte.Il Consiglio Centro Sociale IL PARCO

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...