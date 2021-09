Grand Tour Emil Banca 2021 - acqua - pianura bolognese e ferrarese

Grand Tour Emil Banca continua il suo viaggio nell’Emilia tra i 4 elementi Terra, Aria, Acqua e Fuoco, scelti per raccontare la sostenibilità, il turismo lento e di prossimità che caratterizza la nona edizione di questa iniziativa.

Dopo aver cambiato ARIA in Appennino e collina bolognese, domenica 19 settembre seguiremo il corso dell’ACQUA in Pianura bolognese e, per la prima volta, ferrarese.

Escursioni tematiche, naturalistiche, visite guidate e tanti laboratori per i più piccoli offriranno l’occasione di trascorrere una splendida domenica di fine estate.

Protagonisti i Comuni Argelato, Argenta, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Minerbio, Molinella, Ostellato, Portomaggiore, Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto.



Le attività e le visite guidate (alcune gratuite e altre a prezzi convenzionati a sostegno delle realtà locali) sono aperte a tutti fino esaurimento posti.

Il programma del terzo appuntamento è online sul sito www.emilbancatour.it .



Emil Banca ha a cuore la tua sicurezza. Segnaliamo che tutte le strutture e le attività coinvolte rispettano la normativa vigente relativa al covid-19. Ti ricordiamo di indossare la mascherina. Dal 6 Agosto è in vigore il nuovo decreto che richiede di possedere le "certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).