Grand tour Emil Banca: la pianura bolognese

Il terzo appuntamento di Grand Tour Emil Banca ci porterà nuovamente in Pianura Bolognese. Ci aspettano un tour in bicicletta lungo l’argine del Reno nella zona di Argelato, una caccia al tesoro al Castello di Bentivoglio, un laboratorio sui materiali di riciclo presso Gio Cars, il Museo del Giocattolo in Movimento a Sala Bolognese e uno sui nidi degli uccelli presso l’Area di riequilibrio ecologico “La Bora” di San Giovanni in Persiceto. Torna la Rocca di Minerbio ma si aggiungono Molinella, Selva Malvezzi e San Giorgio di Piano con inediti itinerari nella storia della nostra Pianura. Emil Banca ha a cuore la SICUREZZA dei partecipanti. Segnaliamo che tutte le strutture e le attività coinvolte rispettano la normativa vigente relativa al covid-19. La prenotazione alle attività è obbligatoria per garantire le numeriche consentite e il distanziamento necessario. In caso di erogazioni di cibo e bevande saranno attivate tutte le specifiche precauzioni. Ricordiamo ai partecipanti di munirsi di mascherina. Grand Tour Emil Banca ringrazia le Istituzioni, le Unioni, le Associazioni di categoria, le aziende, le realtà no profit e i privati del territorio che anche quest'anno contribuiscono al programma. Il programma è online sul sito www.emilbancatour.it Tutte le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti fino esaurimento posti.

