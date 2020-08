"Grande abbuffata": serate di degustazioni e spettacoli a San Giovanni in Persiceto

"Grande abbuffata": 5-7 e 13-14 settembre 2020 a San Giovanni in Persiceto. Cinque serate di degustazione dei piatti tipici nella campagna persicetana. La festa di paese organizzata dalla società carnevalesca Mazzagatti festeggia quest'anno la 42^ edizione con una novità: invece della consueta location nella piccola piazza della frazione di Borgata, quest'anno l'evento prenderà vita in via Bassa.

Le serate sono allietate da spettacoli e "giuochi" tradizionali, semplici ma divertenti. Il "giuoco del tappo", che mette ironicamente in palio piantine in vaso e alimentari in scatola, e l'immancabile "giuoco del peso", una scommessa collettiva per indovinare il peso di una serie di salumi esposti. Ovviamente il vincitore si porta a casa l'insaccato corrispondente.

Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.

Info sull'evento

Orario: tutte le sere

Tariffe: ingresso libero, menu alla carta

Organizzazione: Società Carnevalesca "Mazzagatti"

cell. 0039 340 9214928 (Franco)

www.mazzagatti.it

info@mazzagatti.it