"Fuego Bologna": serata di raggaeton e bacha

All'Alibi club Bologna, venerdì 12 maggio dalle ore 23,00 prenderà il via la seconda serata firmata Fuego Bologna. In città è già grande attesa per l'evento top al ritmo di Raggaeton e Bachata, unico nel suo genere. Si prevede un'importante affluenza di persone da tutta l'Emilia Romagna e non solo. Tanta è la voglia di ballare, e questa sarà soddisfatta.



- Free entry in lista nominale entro le ore 00:30 con consumazione obbligatoria

- Dopo le ore 00,30 entrata ad €.10 senza obbligo di consumazione

- Per tutti tesseramento Alibi Club €.5

- Per mettersi in lista contattare in privato "Fuego Bologna" sulla pagina istagram:

https://www.instagram.com/fuego_bologna/

- E' possibile entrare senza mettersi in lista nominale fino ad esaurimento posti

- Ulteriori dettagli sulla serata sulle pagine social di Fuego Bologna



Lo staff della serata: la promozione online è affidata a Angy Novi, Social media manager, che è anche tra le bellissime ragazze immagine assieme a Sofia Fontana e Sara Cassaro; l'animazione è curata dall'esperto ballerino Jerrydubrasil e il suo corpo di ballo.



La documentazione fotografica della serata è affidata a PIT photographer; mentre la Regia, e il coordinamento dello staff, è affidata ad Antonio Ricossa.



La location esclusiva è il noto e rinomato Alibi club Bologna in Partnership con lo staff Fuego Bologna: dinero.blackexperience.