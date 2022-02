Grande musica live all'Osteria di Dozza

Parte il 4 febbraio il ciclo di concerti all’osteria situata nel cuore del borgo medievale di Dozza. Dal “Four Seasons Trio” ai “Dots 3D”, da Rosa D'Alise e Agostino Raimo a “Mr No Money Band”. Ogni mercoledì, invece, un gustoso piatto della tradizione in omaggio È un febbraio ricco di sorprese quello da trascorrere all’Osteria di Dozza, tra la grande musica dal vivo e gli appuntamenti del mercoledì in cui agli ospiti verrà proposto gratuitamente un piatto speciale, sempre diverso. Il ristorante, nel cuore del borgo medievale inserito nel circuito “I Borghi più belli d’Italia”, offre un’esperienza di autentica tipicità e forte legame con il territorio. Un luogo dove godere del piacere di stare insieme, gustando una cucina emiliano-romagnola tradizionale ed artigianale, che valorizza i migliori produttori locali. Nei quattro venerdì di febbraio (4, 11, 18, 25), si potrà cenare all’Osteria di Dozza con un sottofondo di musica dal vivo offerta da bravi artisti della scena contemporanea. Si parte il 4 con il “Four Seasons Trio”. Sara D’Angelo (voce), Luca Cremonini (chitarre) e Pedro Judkowski (basso) proporranno il loro repertorio elegante che spazia del jazz alla bossa nova, dai brani italiani retrò alla loro personale produzione. Si prosegue venerdì 11 febbraio con i “Dots 3D”, protagonisti dello spettacolo “Non solo Beatles”. Mirko Ansaloni, voce e chitarra, sarà accompagnato da Stefano MacCagnani al basso e da Ivan Reto alle percussioni per una carrellata di successi pop degli anni ‘60 e ‘70. Protagonisti della serata “Canta Stories” del 18 febbraio, la bellissima voce di Rosa D'Alise accompagnata dalla chitarra di Agostino Raimo, per un viaggio musicale nazionale e internazionale ricco di fascino. Il programma del mese si conclude con il “Mr No Money Band”, composto da Mr No Money (piano e voce), Lorenzo Assogna (chitarra), Joe "the Splendor" Tortorelli (mini set batteria). Venerdì 25 faranno scatenare il pubblico con brani anni 50 e 60: Boogie Woogie, Rock'n'Roll, Rhythm&Blues e Country. Un’altra grande novità riguarda il mercoledì sera. Ogni settimana sarà preparato uno speciale piatto della tradizione che verrà offerto in omaggio a chi cena all’Osteria di Dozza, indipendentemente dalle portate già ordinate. Una ragione in più per lasciarsi avvolgere dal caloroso abbraccio della Romagna. L’Osteria di Dozza è in Via XX settembre n. 19 – Dozza (BO). Informazioni: 0542 678200 - info@osteriadozza.it – www.osteriadozza.it.

