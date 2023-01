Tutti i mega eventi del 2023 a Bologna Un anno ricco di concerti ed eventi sportivi, tanti grandissimi nomi della musica internazionale e italiana calcheranno i palchi bolognesi di arene, palazzetti, teatri e club. E d'estate anche il Dall'Ara si apre alla musica

Ozzy Osbourne

Diciamolo, non ci serve consultare l'oroscopo per sapere che le stelle sono dalla nostra parte. Le stelle della musica e dello sport soprattutto, grazie a una frizzantissima carrellata di eventi che transiteranno da Bologna. Intanto Robbie Williams ci ha scelti per la sua prima data del tour dei 25 anni di carriera: l'ex componente dei Take That e grandissimo rappresentante del britpop è sul palco dell'Unipol Arena il 20 e il 21 gennaio. E poi, lo sanno ormai tutti, Vasco Rossi torna sui palchi live con le prime due tappe di calendario che parte da Bologna, il 6 e 7 giugno: “..Se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”. Lo aveva detto e ha mantenuto la parola con la doppia data che sconvolgerà musicalmente il Dall'Ara.

Una band britannica storica, di cui è praticamente impossibile non conoscere i capolavori (canticchio Personal Jesus) ha annunciato che il tour mondiale fa tappa a Bologna. E a dirlo è stato lo stesso Dave Gahan. Avete già capito, sono i Depeche Mode, e la data è il 16 luglio e il luogo è lo Stadio Dall'Ara. I rockettari saranno felice anche per un altro appuntamento (che sarebbe dovuto essere lo scorso anno): non sappiamo cosa sgranocchierà sul palco (quei live cruenti e provocatori sono finiti da tempo) ma sappiamo con certezza che il 12 maggio 2023 potremo ascoltare Ozzy Osbourne, con special guest Judas Priest. Appuntamento all'Unipol Arena di Casalecchio.

E per una serata di rock ancora più duro (è tutto un crescendo) domenica 2 luglio i Pantera saranno live sul palco dell'Arena Parco Nord per la loro unica data italiana. La leggendaria band americana ritornerà nel nostro paese a molti anni di distanza dall'ultimo concerto. Un’occasione irripetibile sia per riascoltare canzoni che hanno fatto la storia del metal e ispirato milioni di fan, sia per rendere omaggio alla memoria di Dimebag Darrell e Vinnie Paul.

Musica italiana? Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi ha annunciato anche il tour Go Gianni go! A Bologna (Unipol Arena) ci arriverà il 21 marzo 2023. il primo giorno di primavera!

Ecco qualche altro live: lunedì 16 ottobre 2023 finalmente Francesco Renga sarà sul palco del Teatro EuropAuditorium per un live che purtroppo era stato posticipato. Mercoledì 13 dicembre e giovedì 14 dicembre 2023 (alle ore 21.00) c'è Max Gazzè al Teatro Duse.

Teatro da non perdere. A grande richiesta, per chi se lo era perso a novembre, Giorgio Panariello porterà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna il suo spettacolo La favola mia il 3 marzo 2023.

L'elenco è in aggiornamento!