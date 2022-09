"Grandi voci del futuro". Gala dei Vincitori 1º Concorso di Canto Lirico Virtuale

Sabato 17 settembre Il Teatro Comunale di Bologna ospiterà in Sala Bibiena il Gala dei Vincitori della 3ª edizione 2022 del “1º Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins”, nell’ottica della valorizzazione dei giovani talenti e delle voci emergenti a cui la Fondazione lirico-sinfonica felsinea rivolge sempre grande attenzione. Il concerto dal vivo, dal titolo “Grandi Voci del Futuro”, si terrà sabato 17 settembre alle 20.30 e vedrà protagonista l’Orchestra del Comunale, diretta da Giuliano Carella, accanto a sette dei cantanti internazionali premiati: Juliana Grigorian, Andrea De Campo, Hélène Walter, Yutong Shen, Ani Kushyan, Valeria Girardello e Héloïse Koempgen.

In programma celebri arie e pagine sinfoniche da Il barbiere di Siviglia, Tancredi e Guillaume Tell di Gioachino Rossini, Lakmé di Léo Delibes, Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, La bohème di Giacomo Puccini, La traviata di Giuseppe Verdi e una romanza dai Six chants d’amour del giovane compositore Nicolas Chevereau. Nella prima parte della serata verranno inoltre proiettati alcuni video, selezionati tra i più interessanti per creatività registica e scenica, che sono stati realizzati in esclusiva dai concorrenti proprio per partecipare al concorso lirico interamente virtuale, ideato nel 2020 durante la pandemia dal soprano Fiorenza Cedolins e giunto ora alla terza edizione.

Ospite d’eccezione del concerto il tenore Gregory Kunde, che per l’occasione verrà insignito del “Premio alla Carriera SOI Scuola dell’Opera Italiana Fiorenza Cedolins” 1ª edizione e omaggerà il pubblico interpretando l’aria “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini e il duetto “Nuit d’ivresse et d’extase infinie” da Les Troyens di Hector Berlioz insieme a Fiorenza Cedolins. Kunde sarà poi nuovamente protagonista a ottobre sul palco del TCBO in una nuova produzione dell’Andrea Chénier di Umberto Giordano.

I biglietti per il Gala dei Vincitori del Concorso, al prezzo di 5 euro, sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Ingresso Piazza Verdi) e il giorno dello spettacolo da due ore prima e sino a 15 minuti dopo l’inizio (Ingresso Largo Respighi).