Grazia Salvatori ospite del 47° ottobre organistico francescano bolognese

Sabato 14 ottobre 2023 alle 21:15 si terrà il secondo appuntamento del 47° Ottobre Organistico Francescano Bolognese organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Questo festival organistico rappresenta uno dei cicli più longevi e di maggior pregio di tutta Italia ed è il festival che ha dato propriamente vita a Fabio da Bologna Associazione Musicale.

Protagonista di questo secondo concerto sarà Grazia Salvatori con un programma accattivante intitolato “Il barocco di Francia e Germania e la musica organistica al femminile”. Grazia Salvatori è una affermata concertista internazionale, ha pubblicato sue composizioni con la Armelin di Padova e si dedica alla ricerca ed esecuzione di musica antica su organi storici meridionali. Durante questa serata eseguirà musiche di Clerambault, Bach, Suor Pierandrei, Bonis, Diemer oltre ad una sua propria composizione intitolata “Gagliarda in eco, 3 Versi sull’Inno Ave Maris Stella”.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del logo “Bologna Unesco City of Music”. Esso fa parte della “Festa Internazionale della Storia” e può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, NaturaSì. Il Salotto del Viaggio Agenzia di viaggi e turismo, Farmacia Degli Alemanni, Studio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti, RE Immobiliare, e altri benefattori.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.