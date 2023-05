Giovedì 30 novembre i "Great Van Fleet" in Tour all'Unipol Arena.

I Greta Van Fleet sono un gruppo musicale rock statunitense formatosi nel 2012 a Frankenmuth, nel Michigan. Il gruppo è formato dai tre fratelli Josh (voce), Jake (chitarra) e Sam (basso) Kiszka e da Danny Wagner (batteria). Nel 2019 hanno vinto il Grammy Award al miglior album rock per il doppio EP From the Fires. Lo stile del gruppo viene descritto come hard rock e blues rock. La band viene spesso paragonata ai Led Zeppelin a detta di molti esperti, infatti, la voce del cantante Josh Kiszka è paragonabile a quella di Robert Plant, mentre il chitarrista Jake Kiszka si muove imitando lo stile di Jimmy Page.