Green Skin (6-9 OTTOBRE) di Innest al DAS con arte, musica ed esperienze immersive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Dal 6 al 9 ottobre a Bologna, presso il DAS ● Dispositivo Arti Sperimentali, in Via del Porto, 11/2, 40122 Bologna BO, sta arrivando "Green Skin"! "Green Skin" presentato dall'Associazione Innest al bando per lo svolgimento di attività sullo sviluppo sostenibile, promosso dalla ONG We World a Bologna è un progetto che esplora, attraverso una serie di attività e esperienze artistiche, i collegamenti, le similitudini e le interazioni esistenti fra il corpo umano e i cambiamenti climatici. Tutte le attività e gli eventi proposti si svolgeranno durante il Terra di tutti Film Festival, che si tiene a Bologna dal 6 all'11 ottobre! ⊛ 6-8 OTTOBRE 2022: "Trashwood", installazione a cura di Roberta Cacciatore visitabile al DAS tutti i giorni. ⊛ 6 OTTOBRE 2022 ore 19:15: "Earthlive" Djset live a cura di @SUBCONSCIO. Con proiezioni video sulle tematiche del progetto realizzate da Quarta Parete Bologna. ⊛ 9 OTTOBRE 2022 ore 17:00: "Experience future - Water Crisis", live action role playing su scarsità d’acqua e futuri distopici a cura di Chaos League. da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2022 Bologna (Bologna) DAS - Dispositivo Arti Sperimentali, Via del Porto, 11/2, 40122 Bologna BO 19:15 - 21:30 / 17:00 ingresso libero Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/588639769673817 Innest APS è un'associazione di progettazione socioculturale nata nel 2022 a Bologna da giovani under 30 che lavorano per realizzare un incrocio di prospettive che generi un modo nuovo di abitare lo spazio.