Giovedì 21 settembre alle ore 17,30 la Fondazione Palazzo Boncompagni organizza, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, la conferenza “Gregorio XIII e il mondo”, condotta da Maria Teresa Fattori, docente della Humboldt Universität di Berlino.

La professoressa Fattori, nel corso dell’incontro, illustrerà il ruolo e l’importanza di Ugo Boncompagni nello sviluppo della storia globale: “Il pontificato di Gregorio XIII, Ugo Boncompagni fu caratterizzato dall’espansione del Cattolicesimo nel mondo – spiega la docente -. Negli anni del suo pontificato, infatti, la confessione cattolica divenne la prima religione globale. Ma cosa si intendeva per mondo nell’ultimo quarto del XVI secolo? La scoperta di nuove rotte, le migrazioni forzate di persone, i commerci transoceanici furono accompagnati dalla realizzazione di stabili relazioni con popolazioni note, ma mai veramente conosciute. Questo complesso sistema interconnesso fu regolato da Gregorio XIII grazie all’istituzione di un primo coordinamento mondiale dell’attività missionaria a Roma. Coordinare l’espansione cattolica nel mondo era una necessità strettamente connessa con la limitazione del “patronato” delle monarchie iberiche sulle chiese missionarie in America, Africa e Asia. Sia il progetto papale che la realizzazione da parte della longa manus delle congregazioni religiose sono aspetti di un unico disegno, la cui ideologia di base può essere ricondotta ai principi guida della cura delle anime e della ortodossia cattolica del Concilio di Trento (1545-63). Le varie missioni affidate ai gesuiti della Compagnia, l’autorizzazione ad espandersi al di fuori della penisola concessa all’Ordine dei cappuccini e il riconoscimento della particolare condizione dei fedeli cattolici di condizione schiava sono tre casi specifici che mostrano l’ampiezza del disegno complessivo e le precise ramificazioni del Cattolicesimo nel ‘mondo’, sotto la guida di papa Boncompagni, il primo dei quattro importanti papi bolognesi di età moderna”.

Sarà la sala delle udienze papali di Palazzo Boncompagni ad accogliere ancora una volta Gregorio XIII e il suo sguardo moderno sul mondo mentre i preziosi affreschi della scuola di Pellegrino Tibaldi saranno l’ideale cornice per una narrazione intensa che porterà nuova luce su uno dei papi più moderni e innovatori della storia: “In conferenza Maria Teresa Fattori ci accompagnerà alla scoperta di un mondo di relazioni e connessioni sorprendentemente attuale che metterà in luce la capacità di Gregorio XIII di abbracciare con lo sguardo, il pensiero e l’azione, tutto il mondo della propria epoca. Un viaggio non solo nei secoli ma anche nelle sfide della cristianità del XVI secolo vissute attraverso lo sguardo di un pontefice capace di anticipare e interpretare le mutazioni del proprio tempo - dice Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni - È per noi una grande soddisfazione accogliere la professoressa Fattori a Palazzo Boncompagni per un incontro di grande valore culturale che, ancora una volta, conferma la preziosa collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna”.

Bio Maria Teresa Fattori

Maria Teresa Fattori (PhD Università di Pisa, 2001) è una ricercatrice indipendente che ha lavorato presso varie università italiane ed estere (ultimo contratto Humboldt zu Berlin, 2021). I suoi interessi di ricerca e le corrispondenti pubblicazioni toccano la storia dei concili e dei sinodi di età moderna e contemporanea, la curia romana (XVI-XVIII secc.), lo sviluppo del diritto canonico dopo il Concilio di Trento fino al pontificato di Benedetto XIV (1740-58), la relazione tra Chiesa cattolica e schiavitù (1590-1880). È autrice di Clemente VIII e il Sacro Collegio (1592-1605) (Hirsemann, 2004); Le lettere di Benedetto XIV al Marchese Paolo Magnani (curate con Paolo Prodi, Herder 2011); Benedetto XIV e Trento. Tradurre il concilio nel Settecento (Hiersemann 2015); vari articoli pubblicati nelle «Rivista storica italiana», «Zeitschrift für Historische Forschung», «Zeitschrift für Kirchengeschichte» e finanziati dal ministero della ricerca tedesco (DFG).

