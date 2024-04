Gretchen Parlato & Lionel Loueke da New York a Bologna!

Gretchen Parlato vanta una carriera di successo che le ha fruttato diverse nomination ai Grammy Awards. La sua tecnica vocale, frutto di un lungo lavoro di ricerca, attinge ad una moltitudine di linguaggi e tradizioni folkloriche, forte di un naturale senso del ritmo e di una innata carica espressiva.



Lionel Loueke, chitarrista originario del Benin, è pervenuto ad una sintesi di eccezionale peculiarità tra musica africana e jazz, non a caso è stato immediatamente notato e ingaggiato da mostri sacri come Chick Corea, Herbie Hancock e Wayne Shorter.



Quando si incrociano le strade di due musicisti così straordinariamente personali, il risultato non può che essere eccellente. Ne è piena conferma Il loro album "Lean In", pubblicato nel 2023, un viaggio la cui musica fluttua eterea attraversando le sonorità del jazz, della musica leggera americana, fino alle atmosfere tradizionali dell'Africa occidentale e del Brasile. L’album, elegante e raffinato, sta conquistando il pubblico di tutto il mondo insinuandosi sotto pelle ad ogni ascolto con la sua la atmosfera delicata e sensuale.



