Grotte e cascate di Labante: un ecosistema protetto in forte sofferenza

Nel Piano di Gestione della Regione Emilia-Romagna del 2018 è stato lanciato un forte allarme sulla sopravvivenza di questo Sito d’Interesse Comunitario, determinato in gran parte dalla riduzione della portata sorgiva, per effetto dei cambiamenti climatici e dalla captazione dell’acqua per usi civili. E’ tardi per trovare delle soluzioni o si potrebbe ancora intervenire per salvaguardare il Sito? Se ne discute in un convegno sul tema organizzato da CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bologna “Mario Fantin”, in collaborazione col TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI e col patrocinio del Comune di Castel d’Aiano .

Interverranno:

Ing. Alberto Nasci Sindaco di Castel d’Aiano

Gruppo FAI (Fondo Ambiente Italiano) Appennino Bolognese: Capogruppo Sig. Eugenio Salamone

Stefano Caliandro, Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Commissione TAM CAI: Sig.ra Giovanna Barbieri

Regione Emilia-Romagna: Dr. Francesco Besio - Rete Natura 2000 e attuazione della Direttiva comunitaria "Habitat" (Gestione siti Natura 2000 e Valutazioni di incidenza).

Consorzio della Bonifica Renana: Geom. Andrea Gherardini

Dibattito

Presiede i lavori Giorgio Trotter operatore regionale del TAM CAI.

Ingresso libero, consentito fino alla capienza massima della sala, adeguata alle normative pandemiche.