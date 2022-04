Il Gruffalò: in scena uno spettacolo musicale interamente nuovo

Intero 15 euro - Under 12 12 euro

Domenica 15 maggio lo spettacolo "Il Grufalò", di Pino Costalunga e Manuel Renga, in scena al Teatro Celebrazioni.

Il Gruffalò non ha certamente bisogno di presentazioni. Il personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler, protagonista delle pubblicazioni omonime, è ormai apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini e genitori in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue.

Di qui ai palcoscenici del teatro il passo è stato breve: numerose sono infatti le trasposizioni per il teatro di tali testi che hanno dunque reso il Gruffalò protagonista di importanti produzioni teatrali le cui tournèe hanno toccato Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Australia, Sud Africa, Germania e Israele con grande successo di pubblico. Tali spettacoli, tuttavia, non sono mai stati rappresentati nel nostro Paese. Fondazione Aida ha deciso dunque di raccogliere la sfida per proporne una propria versione originale, pur mantenendosi fedeli ai testi e all'iconografia delle illustrazioni originari, creando uno spettacolo musicale interamente nuovo.