Grupon Compay Segundo in concerto a Bologna

Venerdì 29 luglio il "Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club" in concerto al Festival DiMondi.

Compay Segundo ha raggiunto il successo planetario a 90 anni grazie alla fortuna del film Buena Vista Social Club di Wim Wenders ed ai numerosi Grammy vinti dalla sua colonna sonora. E pensare che qualche decade prima, in un periodo di scarso successo Compay era stato costretto a lavorare in un fabbrica di sigari. Così lo ritroviamo a 93 anni impegnato in centinaia di concerti in tutto il mondo: entra in scena ballando e resiste in piedi per più di un’ora. Peccato davvero che non abbia potuto godere più a lungo del suo super meritato successo.

Ascoltando i suoi pezzi più famosi, Macusa, Bilongo, Veinte Años, Las Flores de la Vida e la mitica Chan Chan, magistralmente interpretati dal Grupo Compay Segundo pare quasi di rivederlo lì, mentre suona l’armonico con il sigaro in bocca ed il suo immancabile cappello cubano.