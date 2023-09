Guardarsi dentro, convegno di medicina integrata e nuove frontiere di benessere

In questi tempi ci viene richiesta un’apertura, la valutazione di nuovi orizzonti che siano più efficaci, non solo nelle cure, ma anche nel modo di vivere delle persone stesse, nel modo di considerare la salute come qualcosa di più ampio di un solo corpo o una sola mente.



Vogliamo proporre uno spazio dove lo sguardo di più professionisti, provenienti da diversi settori, possa arricchire gli orizzonti attualmente conosciuti, trasmettere una consapevolezza più ampia, con lo scopo di diffondere e influenzare una cultura che richiede un cambiamento che aumenti la qualità stessa della vita.



Questo convegno non è a scopo di lucro, ma è uno spazio dove condividere, e diffondere una nuova cultura di unità e integrazione. L’evento è organizzato dall’equipe del Dott. Fabio Ghigi e la Dott.ssa Francesca Vannini insieme a relatori come il Dott. Nicholas Caposiena, Dott.ssa Massimiliana Molinari, Dott. Maurizio Piva e altri che sveleremo in seguito.



Sabato 28 Ottobre prevede i seguenti relatori:

- Dott.ssa Francesca Vannini – Incontro tra Scienza & Spirito: Dalla biologia alla metafisica

- Dr. Fabio Ghigi – Medicina di comprensione: capire per guarire

- Counselor Dalia Zipoli - Il sintomo precipitato: Astrologia, Anima & Corpo

- Dr. Nicholas Caposiena - Human Design System & Longevity: Come migliorare il proprio stato di benessere, aumentando l’aspettativa di vita

- ed altri che verranno svelati a breve!



Domenica 29 Ottobre prevede i seguenti Speech e Laboratori:

- Dr. Stefano Bartoli - Percezioni e cambiamento: come ognuno di noi costruisce la propria realtà che gestisce o subisce

- Dott.ssa Massimiliana Molinari - Psicologia oltre questa realtà: l’approccio della Psicologia Pragmatica®

- Dr. Maurizio Piva - Obiettivologia Kinesiologica: il tuo indovino personale sempre in tasca



Laboratori:

- 1° Laboratorio tenuto da Dr. Fabio Ghigi e Dott.ssa Tania Ordonselli: Strumenti di Desomatizzazione per attivare meccanismi di benessere (attività riservata a professionisti del settore)



Gallery

(attività aperta a tutti)