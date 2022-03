Guess who's back - Del Maguey. Tour itinerante, fa tappa a Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Per la prima volta Del Maguey arriva in Italia con “Guess Who’s Back”, un tour itinerante che tocca 5 delle principali città italiane e coinvolge alcuni tra i locali e i bartender più in vista del panorama nazionale - e non solo. Milano con La Santeria di Matteo Fabrizi, Bologna con Ruggine di Davide Patta, Firenze con il MAD , Napoli con Barril e infine Roma con il Blind Pig di Mattia Ria ed Egidio Fidanza. Oggi il mezcal è il distillato con il più alto tasso crescita al mondo* e Del Maguey è il marchio leader del segmento in termini di valore ed è stato votato come il mezcal più venduto e di maggiore tendenza dai 100 migliori baristi e proprietari di marchi di oltre 35 paesi. Ecco perché oggi Pernod Ricard, azienda leader nella distribuzione di vini ed alcolici e che detiene l’esclusiva del Brand in Italia, ha deciso di promuovere questo Mezcal leggendario attraverso un tour itinerante che coinvolge tutta la penisola, da Nord a Sud passando per il Centro. Una serie di appuntamenti che vedranno il Single Village Mezcal di Del Maguey come protagonista indiscusso, non solo al bancone. L’obiettivo infatti non è solo quello di far conoscere il prodotto, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma è soprattutto quello di farne apprezzare la filosofia: Del Maguey è da sempre impegnata nella diffusione della cultura del buon bere incarnata dall’iconico claim “Sip It, Don’t Shot It”. Questo sarà il lleitmotif di ognuno dei 5 eventi, caratterizzati dalla presenza del Brand Ambassador Filippo Gaeta che, oltre a tenere una Masterclass aperta a tutti, animerà ogni appuntamento accompagnato dai bartender resident e dalle guest provenienti dagli altri locali partecipanti. Una Drink List dedicata al carattere unico del Single Village Mezcal di Del Maguey e sempre diversa, una selezione musicale a tema curata da Fabrizio Sala e una full immersion nella “Mezcal Culture” messicana con gadget e gift per tutti gli avventori. Non solo formazione quindi ma anche un momento di divertimento e di pura convivialità, cose di cui abbiamo molto bisogno specialmente di questi tempi. Insomma un’occasione imperdibile per tutti, dagli amanti del genere ai semplici curiosi. Il Tour comincerà il 15 Marzo alla Santeria di Milano con il resident Matteo Fabrizi che ospiterà il Blind Pig di Roma e quindi Mattia Ria ed Egidio Fidanza, con la presenza di Filippo Gaeta e del Brand Ambassador Europa Romain Llobet. Ecco le informazioni su tutti gli eventi del Tour: Milano | Santeria | 15/03/2022 | Resident Bartender: Matteo Fabrizi. Guest: Mattia Ria ed Egidio Fidanza SPECIAL GUEST: Brand Ambassador Europa di Del Maguey Romain Llobet Bologna | Ruggine | 31/03/2022 | Resident Bartender: Davide Patta. Guest: Matteo Fabrizi; Santeria (MI) Firenze | MAD | 21/04/2022 | BartenderNico Pedreschi. Guest: Davide Patta, Ruggine (BO) Napoli | BARRIL | 05/05/2022 | Bartender Claudio Romano. Guest: Nico Pedreschi MAD (FI) Roma | BLIND PIG | 19/05/2022 | Bartender Mattia Ria ed Egidio Fidanza. Guest: Claudio Romano BARRIL (NA)