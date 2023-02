Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere Il fine settimana dell'arte (con tanto di notte bianca), l'inizio del Carnevale, tanto teatro e musica dal vivo, ma anche un bell'evento per prepararsi al Festival di Sanremo

Questo è il weekend dell'arte: in concomitanza con Arte Fiera che va in scena nei padiglioni di Piazza Costituzione (qui un'ANTEPRIMA), la città si riempie di eventi quali mostre, installazioni, aperture straordinarie ed esposizioni. Inoltre sabato 4 febbraio è la Art City White Night, la notte bianca dell'arte che sposta le lancette dell'orologio almeno fino a mezzanotte. Sia sabato che domenica anche i teatri hanno proposte imperdibili che vanno dal comico alla prosa. E i bimbi? Per i più piccoli, ma anche per i genitori, sono in programma laboratori e appuntamenti che faranno stupire, divertire e anche imparare. Fra le cose da fare questo fine settimana anche la possibilità di visitare la Torre dell’Orologio di Palazzo D'Accursio gratuitamente la sera del 4 febbraio dalle 18 alle 22.

Ecco i 10 eventi imperdibili:

(per divertirsi a teatro)

Dal 3 al 5 febbraio il musical "Mamma Mia!" in scena al Teatro EuropAuditorium. Dopo i ripetuti sold out del tour estivo, Mamma Mia! il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé un’importante novità. L’autunno segna infatti l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap “Beautiful” riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due storici protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto ai tre protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba, come “Mamma Mia!”, “Dancing Queen”, “The Winner Takes it All”, “Super Trouper” e molte altre. Per il pubblico ci saranno ventiquattro brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. L’appassionante vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018. Una messa in scena spettacolare e tecnologica della PeepArrow Entertainment: grazie a un pontile sospeso, barche ormeggiate e un vero bagnasciuga, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, si avrà davvero l’impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca.

2. Da Bologna a Sanremo...il pre-festival al Museo della Musica

(per gli appassionati della musica italiana e bolognese)

Gli artisti bolognesi sono protagonisti a Sanremo: in relazione ai premi e riconoscimenti ottenuti, ma soprattutto perché hanno scritto la storia della canzone italiana anche attraverso il palco dell'Ariston. Nilla Pizzi, Giorgio Consolini, Marisa Colomber, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Stadio, Angela Baraldi, Gianni Morandi e moltissimi altri racconteranno questa appassionante avventura. Visita guidata a cura di Riccardo Negrelli co-curatore del progetto Sala della Musica. La Sala della Musica, al secondo piano di Biblioteca Salaborsa, è il primo percorso espositivo permanente in Italia dedicato alla storia della popular music di una città. La visita è organizzata dall'Ufficio Industrie creative e musica del Comune di Bologna nell'ambito delle azioni di Bologna città della musica UNESCO, in collaborazione con il Settore Biblioteche comunali. Ingresso libero alle condizioni previste dalle norme vigenti e loro integrazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili. Appuntamento 4 febbraio alle 15.00.

(per chi ha voglia di lanciare coloratissimi coriandoli)

Inizia il Carnevale a Pieve di Cento! Domenica 5 febbraio alle ore 14.30 si terrà la grande sfilata di apertura accompagnati dal jazz e funk della Bologna Bridge Band per vivere le atmosfere singolari del Carnevale di New Orleans.

