Sabato 13 febbraio "Gusto e alimentazione nell'antica Bononia" alle ore 17:30 online. Le abitudini alimentari e i momenti conviviali nel periodo romano attraverso i reperti della collezione romana e le opere di scrittori e poeti. Chiacchierando proveremo a preparare una semplice ricetta tramandata dalle fonti romane giunte fino ad oggi. Questi gli ingredienti e gli strumenti necessari per partecipare all'attività: 2550 gr di ricotta (meglio se di pecora); 120 gr di farina; 1 uovo; sale fino; olio di oliva; 10 - 20 foglie di alloro; 1 ciotola; 1 forchetta; teglia o placca da forno; possibilità di cuocere in forno.

Il Museo Archeologico propone un incontro online per il pubblico adulto a cura di ASTER.

