"Guzzisti in Bo": le moto Guzzi si danno appuntamento a Bologna!

2° Raduno Moto Guzzi Città di Bologna: sabato 8 giugno 2024

Dopo il grande successo di partecipazione della precedente edizione, torna GUZZI·IN·BO, il raduno organizzato e promosso dall'associazione Guzzisti Emiliani. L'appuntamento è per il prossimo sabato 8 giugno 2024, a Bologna. Un evento irrinunciabile per tutti i Guzzisti e gli amanti del motociclismo.

GUZZI·IN·BO è un motoraduno per ritrovarsi in città, percorrere le strade dell’Emilia e scoprirne il territorio, riunire gli appassionati di moto in una giornata di festa, coinvolgere non solo i motociclisti, ma chiunque voglia scoprire la storia e la passione, tutta italiana, di un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Il Comune di Bologna ha concesso il patrocinio all’evento;

La partecipazione è libera ed aperta a tutti.

Gli iscritti al motoraduno riceveranno la maglietta e la patch ufficiale dell'evento.

Dove

L'evento si terrà in Piazza Lucio Dalla, spazio coperto soprannominato tettoia “Nervi”, nel cuore della Bolognina, alle spalle della Stazione Centrale di Bologna.

L’accesso all’area del raduno è su Via Delfino Insolera.

Attività

L'evento sarà costituito da una parte statica ed un motogiro in direzione dei Colli Bolognesi.

La piazza sarà animata per tutta la giornata dagli stand di operatori del settore e dell'automotive (customizzatori di moto, produttori di accessori e ricambi), oltre all'esposizione di veicoli storici del marchio. Sarà possibile effettuare dei brevi "test-ride" e provare su strada la gamma di modelli Moti Guzzi attualmente in produzione.

In tarda mattinata, da Piazza Lucio Dalla partirà un motogiro in direzione dei Colli Bolognesi: al raggiungimento della destinazione del percorso, i partecipanti - dopo un breve rinfresco - faranno ritorno al punto di partenza.

Programma

8:45 Apertura iscrizioni all’evento presso il gazebo dell’associazione Guzzisti Emiliani (Via Delfino Insolera)

10:30 Apertura degli stand in Piazza Lucio Dalla

11:30 Partenza del motogiro in direzione dei Colli Bolognesi (durata 2:30 circa)

17:00 Proiezione del film "I fidanzati della morte"

20:45 Concerto live

Solidarietà

GUZZI·IN·BO vuole essere un’occasione per offrire un aiuto concreto e contribuire alle attività dell’associazione Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e a promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza su donne, bambine e bambini.

L'8 giugno, per tutta la durata dell'evento, verrà lanciata una sottoscrizone a premi: i partecipanti al motoraduno che vorranno sostenere la nostra iniziativa di solidarietà potranno aggiudicarsi fantastici premi.

Un motivo in più per esserci, casco in testa e generosità!

08:35 30/04/2024