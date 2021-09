Hack the language: {ai all'Opificio Golinelli

Sabato 23 e domenica 24 ottobre Opificio Golinelli ospiterà Hack the language: {AI, un hackathon in cui studenti, ricercatori, professionisti e appassionati di tecnologia si sfideranno nell'ideazione e prototipazione di nuove applicazioni, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio (natural language understanding - NLU) di expert.ai.



L’intelligenza artificiale è in grado di recepire, in modo sempre più preciso, il linguaggio d’uso quotidiano, ma i campi di impiego e le potenzialità di queste tecnologie sono ancora in larga parte da esplorare. È a questa nuova frontiera che guardano Fondazione Golinelli ed expert.ai proponendo Hack the language: {AI. Obiettivo: stimolare creatività, innovazione e idee applicative originali basate sulla capacità di capire e processare il linguaggio, facilitando l’accesso a un’informazione di qualità col supporto dell’intelligenza artificiale di expert.ai, che simula i processi di comprensione umana per migliorare la ricerca di informazioni, semplificare la categorizzazione e l’estrazione di dati e relazioni tra concetti, analizzare sentiment ed emozioni e restituire così conoscenze pratiche e subito utilizzabili.



L'hackathon avrà una durata di due giorni, sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.00. L'evento si aprirà con la presentazione della tecnologia da parte degli sviluppatori di expert.ai e proseguirà con workshop, sessioni di mentorship e supporto costante da parte di tutor e facilitatori. I team vincitori avranno la possibilità di continuare a essere affiancati, anche in seguito, da esperti di expert.ai, che condivideranno con loro il proprio sapere. In premio anche l’accesso aperto e gratuito alle API (Interfaccia di programmazione delle applicazioni) e li coinvolgeranno in programmi di internship in azienda.

